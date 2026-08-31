¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles que comienzan a regir a partir del martes 1° de setiembre?

Este lunes se definieron los nuevos precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi. El Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de los combustibles en setiembre.

Los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM), emitieron un comunicado en el que argumentaron que "si bien el Precio de Venta al Público (PVP) de referencia de URSEA indica un aumento de 25% para el gasoil y 1% para la nafta, el Poder Ejecutivo resolvió este lunes 31 de agosto mantener los precios máximos de venta al público de todos los combustibles a partir del 1° de setiembre".

A partir de las 00:00 horas de este martes, el litro de nafta Súper 95 queda en $ 88,67, mientras que el litro de nafta Premium 97 seguirá en $ 91,19.

En tanto, el gasoil 50 se mantiene en $ 58,68 y el gasoil 10 S en $ 67,33.

Por último, el kilo de supergás seguirá con un valor de $ 93,56. Así, la garrafa de 13 kilos (sin costo de envío) se mantiene en $ 1.216,28.

Refinería de La Teja Foto: Estefanía Leal.

"La decisión se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente", indicó el Ejecutivo en un comunicado.

"En el contexto de una nueva suba de los precios internacionales de referencia para este mes, el Poder Ejecutivo mantiene la política de no trasladar la volatilidad internacional al mercado local y realizar ajustes graduales de modo de brindar estabilidad a los consumidores", expresó el gobierno.

Volatilidad del precio del petróleo

Previo al anuncio oficial, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone había advertido sobre la volatilidad del precio del petróleo a nivel internacional y señalado que el Poder Ejecutivo analizaba cómo absorber parte del impacto sobre los precios locales. Oddone sostuvo que el gobierno no estaba considerando trasladar el aumento de 25% del gasoil que surge del informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), sino que monitoreaba la situación y buscaba equilibrar el impacto sobre la producción y el costo de vida.

"Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, nosotros no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", había señalado Oddone el pasado viernes.

El ministro de Economía Gabriel Oddone, durante acto oficial en Florida por el 201 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Foto: Estefanía Leal/El País

En la misma línea, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había asegurado esta mañana que las naftas no tendrían aumento y que "la discusión" estaba centrada en el precio del gasoil.

"El hecho de tener una empresa pública como Ancap nos permite suavizar los vaivenes del precio del petróleo que suceden a diario y ahora en guerra aún más", dijo Sánchez en Informativo Sarandí (AM 690) en referencia al enfrentamiento en Medio Oriente, protagonizado fundamentalmente por Estados Unidos e Irán, que ha elevado el precio de los barriles.