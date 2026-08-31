Nuevos precios de alquiler y venta de viviendas: los 10 barrios más caros y más baratos en Montevideo en julio

Qué pasó en julio con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a junio de este año? ¿Qué tendencia exhibió el mercado inmobiliario? ¿Cuáles son los barrios con precios de arrendamientos más caros y más baratos? Estas y otras respuestas surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de la sección Economía de El País y de Inmuebles del Gallito Luis que se publican mes a mes y relevan información de los principales portales inmobiliarios de Uruguay y analizan en el entorno de 120.000 propiedades, que constituyen la oferta de casas y apartamentos para compra venta y para alquiler en la capital del país.

El Índice Global de Inmuebles Data mostró una baja significativa en la oferta de propiedades en julio respecto a junio de 24,89%.

En la comparación interanual (frente a julio de 2025) hay una baja de 72,79% en la oferta de propiedades en el mercado inmobiliario.

Precio de venta

El valor de venta de viviendas solicitado subió en julio respecto a junio. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores en dólares de propiedades ofrecidas para la venta subieron 2,88% en julio.

En la comparación interanual, los valores de venta (ofertados) de propiedades subieron 0,86%.

En tanto, el índice para apartamentos refleja una suba en los precios ofertados en julio respecto a junio de 1,83%. Por su parte, el índice de precios de casas para la venta también mostró una suba de 2,93% en julio respecto a junio.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente (en dólares) en venta fue de US$ 119.130 en julio, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de US$ 158.983.

monoambiente Foto: Tatiana Balostro

Por otro lado, para los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en US$ 226.640 en el mes de julio. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en US$ 412.607, mientras que los apartamentos de cuatro dormitorios se ubicaron en US$ 605.821.

En esta ocasión, el precio promedio de venta de una propiedad en Montevideo se ubicó en US$ 205.648 ante los datos mencionados anteriormente, elaborados por el economista Gabriel Verdún.

Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro para apartamentos está en Carrasco (US$ 4.594 el m2), Puerto Buceo (US$ 4.422 el m2), Parque Rodó (US$ 4.335 el m2), Barra de Carrasco (US$ 4.318 el m2), Carrasco Norte (US$ 4.216 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 4.183 el m2), Punta Carretas (US$ 4.176 el m2), Golf (US$ 4.100 el m2), Villa Biarritz (US$ 4.028 el m2) y Pocitos (US$ 4.007 el m2).

En tanto, los 10 barrios más baratos por m2 en apartamentos son Cerro (US$ 968 el m2), Colón (US$ 1.045 el m2), Sayago (US$ 1.110 el m2), Lezica (US$ 1.134 el m2), La Teja (US$ 1.139 el m2), Malvín Norte (US$ 1.218 el m2), Cerrito (US$ 1.241 el m2), Maroñas (US$ 1.243 el m2), Aires Puros (US$ 1.252) y Pérez Castellanos (US$ 1.336).

En tanto, el precio promedio del m2 más caro para casas está en Carrasco Norte (US$ 3.194 el m2), Golf (US$ 3.135 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 2.959 el m2), Punta Carretas (US$ 2.904 el m2), Carrasco (US$ 2.729 el m2), Pocitos (US$ 2.540 el m2), Parque Batlle (US$ 2.339 el m2), Buceo (US$ 2.253 el m2), Malvín (US$ 2.168 el m2) y Punta Gorda (US$ 1.913 m2).

Por otro lado, los 10 barrios más baratos por m2 en casas en el mes de julio fueron Nuevo París (US$ 683 el m2), Manga (US$ 751 el m2), Punta Rieles (US$ 781 el m2), Cerro (US$ 787 el m2), Peñarol (US$ 812 el m2), Lezica (US$ 829 el m2), Maroñas (US$ 849 el m2), Jardines del Hipódromo (US$ 851 el m2), Belvedere (US$ 868 el m2) y Ciudad Vieja (US$ 894 el m2).

Precio de alquiler

El Índice de Alquiler de Inmuebles Data arroja que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo bajó en julio 0,2% respecto a junio. En tanto, en la comparación interanual (frente a julio de 2025), el precio promedio de alquileres ofrecidos bajó 5,75%.

Mercado Inmobiliario. Foto: Archivo El País.

En este caso, el índice de alquileres para apartamentos bajó 1,51% en julio frente a junio y el índice de precios de alquiler para casas subió 2,93% en la misma comparación.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente (en pesos uruguayos) en alquiler fue de $ 23.445 en julio, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de $ 29.199.

Por otro lado, si nos referimos a los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en $ 39.843 en el mes de julio. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en $ 70.049, mientras que los de cuatro dormitorios se ubicaron en $ 102.814.

En esta ocasión, el precio promedio para alquilar una propiedad en julio en Montevideo fue de $ 36.418, en base a los datos mencionados anteriormente.

Ahora, ¿cuáles son los barrios más caros y los más baratos para alquilar según el informe Inmuebles Data?

En relación a los apartamentos, Golf aparece como el barrio más caro de la lista ($ 83.720 al mes), seguido por Carrasco ($ 76.157), Puerto Buceo ($ 62.771), Villa Biarritz ($ 53.515), Punta Carretas ($ 51.156), Carrasco Norte ($ 49.880), Punta Gorda ($ 40.770), Pocitos ($ 40.297), Buceo ($ 37.096) y Parque Rodó ($ 35.086).

En contrapartida, los barrios más baratos para alquilar apartamentos son Cerro ($ 15.112), La Teja ($ 17.454), Peñarol ($ 19.375), Malvín Norte ($ 19.950), Sayago ($ 20.089), Capurro ($ 20.471), Cerrito ($ 20.655), La Comercial ($ 22.169), Reducto ($ 24.246) y Brazo Oriental ($ 24.737).

Compra y alquiler de propiedades. Foto: Canva.

Por otro lado, los barrios más caros para alquiler de casa en Montevideo en julio fueron Punta Carretas ($ 143.227), Carrasco ($ 133.951), Punta Gorda ($ 132.879), Carrasco Norte ($ 115.160), Pocitos ($ 91.356), Buceo ($ 72.885), Malvín ($ 52.446), Prado ($ 50.072), Parque Batlle ($ 48.664) y Unión ($ 48.375).

Por el contrario, los 10 barrios más baratos para alquiler de casas en Montevideo en julio fueron Maroñas ($ 17.350), La Teja ($ 19.300), Cerro ($ 19.960), Nuevo París ($ 21.200), Sayago ($ 26.575), Paso Molino ($ 28.000), La Comercial ($ 29.755), Malvín Norte ($ 30.166), Tres Cruces ($ 33.000) y La Blanqueada ($ 39.952).