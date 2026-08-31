Qué pasó con la actividad económica en Uruguay, según el indicador adelantado del Banco Central

La actividad económica nacional tuvo una variación positiva en junio de 0,7% en comparación con el mismo mes de 2025, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) que publicó el Banco Central (BCU) este lunes.

El BCU registró un crecimiento desestacionalizado (sin las fluctuaciones periódicas) de 1,4% en junio, con una tendencia-ciclo positiva de 0,1% ese mes respecto a mayo de 2026.

El economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema, en su cuenta de X expresó: “Previsible rebote del IMAE durante junio, en parte por efecto calendario (mayor número de días hábiles): +1,4% desestacionalizado vs mayo y +0,7% interanual, según informó el Banco Central del Uruguay”.

“Con el IMAE de junio, se confirmó que el PIB de Uruguay revirtió durante el segundo trimestre la recuperación del primero: se contrajo en torno a -0,7% tanto intertrimestral como interanual”, agregó el economista.

Aldo Lema. Foto: Archivo El País.

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes del año 2016.

Su cálculo se basa en múltiples indicadores de oferta que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del Producto Bruto Interno (PIB).

Este indicador se publica el último día hábil de cada mes, con un rezago de 60 días.