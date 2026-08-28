BCU confirmó quiénes recibirán una advertencia de su banco sobre el riesgo cambiario de ahorrar en dólares

El Banco Central del Uruguay (BCU) confirmó que a partir de octubre comenzará a obligar a bancos y otras instituciones financieras que reciban depósitos a advertir a sus clientes con ahorros en dólares acerca del riesgo cambiario de la moneda estadounidense.

Uruguay se encuentra entre los tres primeros países del mundo con mayor porcentaje de dolarización de sus depósitos, según el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, quien asegura que eso implica un riesgo, ya que el tipo de cambio genera volatilidad en la capacidad de consumo local.

Quiénes recibirán una advertencia de su banco por riesgo cambiario del dólar

La normativa aprobada por el BCU comenzará a regir a partir del 1º de octubre. A partir de ese momento, los bancos y otras instituciones que capten depósitos a informar a clientes que vayan a abrir una cuenta en dólares y a notificar a aquellos que ya tengan una cuenta en moneda extranjera sobre el "riesgo de tipo cambio".

Los clientes que recibirán una notificación son las personas físicas y empresas unipersonales residentes.

Ahorro en dólares estadounidenses. Foto: Canva.

El mensaje que recibirán los clientes con ahorros en moneda extranjera

La normativa emitida indica que "las instituciones habilitadas para recibir depósitos que ofrezcan la apertura de cuentas en moneda extranjera deberán informar a clientes personas físicas o empresas unipersonales residentes, en la documentación a entregar al momento de la apertura de la cuenta como mínimo" un texto de información sobre el "riesgo de tipo de cambio".

El aviso a entregar por parte de los bancos debe decir: "Este depósito está denominado en [moneda extranjera del depósito], por lo que se encuentra expuesto al riesgo de tipo de cambio. Aunque su valor en moneda extranjera no cambie, su equivalente en pesos uruguayos podría sufrir variaciones negativas o positivas como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias. Por más información, consulte el sitio web del Banco Central. Esta información no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión”.

La medida además establece que esa "información estará contenida en un documento independiente de las condiciones generales y particulares del contrato a signar, deberá exponerse de manera destacada y acreditarse su recepción por parte del cliente".

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Leonardo Mainé

En tanto, los clientes que ya tienen una cuenta en moneda extranjera pueden recibir una notificación por mensaje de correo electrónico a su casilla con una advertencia sobre sus ahorros. Otra alternativa que tendrán los bancos para informarles a esos clientes es publicar un aviso destacado en la página principal de su sitio en internet o a través de sus canales digitales por un plazo no inferior a 10 días hábiles.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo del gobierno para ayudar a desdolarizar la economía uruguaya.