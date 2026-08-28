Calendario de pagos de BPS en setiembre 2026 para jubilaciones, subsidios y asignaciones familiares

El Banco de Previsión Social (BPS) ya dio a conocer en qué fechas se realizarán los pagos de pasividades y también los cobros de activos en setiembre de 2026, correspondientes al mes de agosto.

¿Cuándo cobro la jubilación en setiembre de 2026?

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el miércoles 2 de setiembre y el lunes 21 de setiembre, dependiendo de su número de cédula. Se puede observar el calendario de BPS para setiembre a través de este enlace.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el miércoles 2 de setiembre.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el jueves 3 de setiembre hasta el lunes 21 de setiembre de 2026.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Pago en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

Fechas de pago de pasividades de BPS para el interior en setiembre

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el jueves 3 de setiembre hasta el martes 8 de setiembre. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace con su número de cédula.

Los beneficiarios en el interior que reciban su prestación, a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el miércoles 2 de setiembre.

Por otra parte, quienes residan en el interior y reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el jueves 3 de setiembre hasta el lunes 21 de setiembre de 2026.

Puede verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Fechas de cobros de subsidios y asignaciones familiares en setiembre de 2026

Con respecto al calendario de pagos para beneficiarios activos que reciben subsidios o asignaciones familiares en setiembre de 2026, las fechas son las siguientes:

Para los beneficiarios que vivan en Montevideo, los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad, y las asignaciones familiares se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el miércoles 2 de setiembre hasta el lunes 21 de setiembre.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el jueves 3 de setiembre hasta el lunes 21 de setiembre de 2026.

Los pagos a través de bancos, la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam) e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el miércoles 2 de setiembre de 2026.

Los beneficiarios de la asignación pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal

Fechas de pago de prestaciones de activos de BPS para el interior

Para los beneficiarios que residen en el interior, los subsidios que se cobren a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el miércoles 2 de setiembre. La misma fecha fue pautada para asignaciones familiares que se cobren a través de la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), en los bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) en el interior.

Además, los pagos que se cobren en empresas contratistas en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el jueves 3 de setiembre hasta el lunes 21 de setiembre de 2026.

Cómo se cobran los subsidios de BPS

Para cobro de subsidios, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los beneficiarios de subsidios pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Qué se necesita para cobrar la asignación de BPS

Para cobrar la asignación, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes realicen el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.