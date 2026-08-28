El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes 28 de agosto una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. Se trata de una advertencia que continúa las emitidas este jueves en el marco de Santa Rosa.

En principio, Inumet actualizará la advertencia meteorológica a las 8:30 o ante cambios significativos.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Inumet.

Alerta meteorológica de Inumet el 28 de agosto de 2026.

Localidades afectadas por la alerta naranja

Artigas: todo el departamento

Cerro Largo: Isidoro Noblía y Ramón Trigo.

Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Rivera: todo el departamento

Salto: todo el departamento

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

Paysandú: Beisso, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas y Porvenir.

Río Negro: Algorta, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.Tacuarembó : Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Santa Clara de Olimar.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.