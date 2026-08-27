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El pronóstico para el viernes 28 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso y cubierto, sin fenómenos relevantes, y viento del sureste entre 20 y 40 km/h.

El País
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27/08/2026, 19:52
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Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana viernes, el clima en Uruguay tendrá una jornada inestable, con temperaturas que a nivel nacional irán desde una mínima de 8°C hasta una máxima de 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sureste entre 10 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde/noche continuará la nubosidad abundante, con precipitaciones y probables tormentas, mientras el viento será del sur y sureste entre 10 y 40 km/h. La mínima será de 11°C y la máxima de 21°C.

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Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, precipitaciones y tormentas; los vientos serán del sureste entre 10 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, también con neblinas, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con viento del sureste entre 10 y 40 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 19°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con tendencia a mejorar, aunque con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; el viento llegará del sureste entre 20 y 40 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso y algo nuboso, sin fenómenos destacados, con vientos del sureste entre 10 y 40 km/h. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 19°C.

Cielo cubierto en Uruguay.
Cielo cubierto en Uruguay.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el centro-sur, el viernes comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, acompañado por viento del sureste de 20 a 40 km/h. Durante la tarde/noche, la nubosidad seguirá presente, con cielo cubierto a nuboso y probables precipitaciones aisladas, mientras el viento continuará del sureste entre 10 y 40 km/h. La mínima prevista es de 8°C y la máxima de 19°C.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde/noche se prevé cielo cubierto a nuboso, mejoras temporarias, nieblas y neblinas, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, y viento del sureste de 10 a 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 9°C y 17°C.

En Punta del Este, la mañana se mantendrá nubosa y cubierta, sin fenómenos adicionales señalados, con viento del sureste entre 20 y 40 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con vientos del sureste que disminuirán a un rango de 10 a 30 km/h. La mínima será de 10°C y la máxima de 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso y cubierto, sin fenómenos relevantes, y viento del sureste entre 20 y 40 km/h. Hacia la tarde/noche seguirá la nubosidad abundante, también sin fenómenos destacados, con viento del sureste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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