Velorio de Ruben Rada en el Palacio Legislativo, en vivo: el último adiós del músico hoy jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto a las 14.00 iniciará el velatorio a Ruben Rada, que se desarrollará hasta las 21.00 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El ingreso del público será por la puerta principal del edificio, ubicada sobre Avenida del Libertador. Será la despedida del artista, una de las máximas figuras de la música uruguaya, fallecido ayer a los 83 años. El cantante de clásicos como "Mi país", "Las manzanas" y "Muriendo de plena" murió en la tarde del miércoles tras permanecer un mes internado a causa de una neumonía bilateral.

Luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, el presidente Yamandú Orsi decretó duelo oficial para este jueves 27 de agosto y recordó su vínculo con el músico y compositor. "Era un artista, una persona que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse en una cena, un almuerzo o una reunión, sentarte a conversar sobre cosas de la vida. Por supuesto uno lo miraba en el escenario y era gigante, pero tuve la suerte de tener ese vínculo de hablar de cualquier cosa, mucho de fútbol", expresó el mandatario en rueda de prensa.

Según anunció la familia de Rada, el sepelio tendrá lugar el viernes 28. El cortejo partirá a las 11.00 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile con destino al Cementerio del Norte.

Si bien la apertura de puertas del Palacio Legislativo está pactada para las 14.00, en las inmediaciones del lugar ya hay personas esperando para dar su último adiós al artista.

