Gobierno decretó duelo oficial por muerte de Ruben Rada: Orsi recordó la última vez que lo vio y "su calidez"

La muerte de Ruben “El Negro” Rada conmovió este miércoles a la música y la cultura rioplatense. El artista falleció a los 83 años, después de permanecer cerca de un mes internado por una neumonía bilateral, y la noticia provocó una inmediata ola de mensajes El presidente de la República, Yamandú Orsi, recordó al popular artista y señaló que el gobierno "decretó duelo oficial" para el jueves 27 de agosto.

"Una vida acostumbrando el oído y el alma a escucharlo. Estamos hablando de la década del 60. Era natural, lógico que siempre estuviera con nosotros y escuchándolo. Cuando llegan estas noticias te cae la ficha y caen los registros, te quedan los discos", expresó Orsi en diálogo con Puesta a punto (Canal 12).

Además, Orsi señaló que Rada "era un tipo muy cercano". "Capaz la última vez que lo vi fue en el recital de Silvio Rodríguez. Él acompañó mucho a Pepe (Mujica), siempre iba y estaba con esa cosa de levantar los ánimos. Y el viejo lo disfrutó mucho", indicó el mandatario. "Era muy cercano, muy cálido. Agradezco que me haya invitado una vez a su casa a una cena. Con Laura, mi esposa, Patricia y las hijas de él. Pude disfrutar de eso otro, la calidez de él", aseguró.

La pasión por Peñarol y "una relación de afecto"

Por otro lado, Orsi dijo que con Rada compartieron "muchas cosas" como "la pasión por el fútbol, los mismos colores", en referencia a Peñarol. Además, resaltó "la cercanía de él y la complicidad con Pepe". "Agradezco a la vida haber tenido la posibilidad de vivir esas experiencias", acotó.

Para el mandatario mañana será "un día muy especial, habrá una señal fuerte de identidad". En ese sentido, confirmó que el velatorio será el jueves entre las 14 y 21 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Yamandú Orsi y Ruben Rada.

Foto: Presidencia de la República.





"Hablaba siempre de música, anécdotas, experiencias. La relación era más de lo afectivo que lo intelectual. Nunca me hizo un planteo político, él aprovechaba el tiempo contigo para hablar de lo que vivió de gurí y lo que sufrió", dijo Orsi.

Por último, el mandatario reflexionó: "Hay artistas que más allá de su corazoncito y su forma de pensar fueron abrazadas por todo el Uruguay. La gente sabe diferenciar y abrazar a alguien por su nivel estético".