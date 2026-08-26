Murió Ruben Rada a los 83 años, una de las figuras más importantes de la historia de la música uruguaya

Ruben Rada, una de las figuras más importantes de la historia de la música uruguaya, falleció este miércoles 26 de agosto a los 83 años. El músico llevaba cerca de un mes internado a raíz de una neumonía bilateral y su muerte fue confirmada por su familia a través de las redes del artista.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo. Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", dice el mensaje. "Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más".

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada desarrolló una carrera de más de seis décadas que cambió para siempre la música popular uruguaya. Integró El Kinto, Tótem y Opa, tres grupos esenciales para entender la evolución del candombe y el rock en el Río de la Plata, y construyó además una prolífica carrera solista con clásicos como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".

Su fallecimiento ocurrió apenas semanas después de haber celebrado sus 83 años y cuando atravesaba un momento de intensa actividad artística. Trabajaba en un disco junto al grupo argentino Los Auténticos Decadentes, había anunciado dos conciertos con el brasileño Chico César en Buenos Aires y preparaba un homenaje a Tótem con dos funciones previstas para octubre en el Auditorio Nacional del Sodre. Allí iba a reencontrarse con el bajista Daniel "Lobito" Lagarde y el baterista Santiago Almeijenda, los dos integrantes originales vivos del grupo.

Ruben Rada. Foto: Archivo El País.

El mismo día de su cumpleaños había estrenado ¿Quién va a cantar?, un proyecto audiovisual en el que recibía a distintos artistas para intercambiar repertorios y reinterpretar canciones emblemáticas. El primer episodio reunió a Rada con La Vela Puerca para grabar nuevas versiones de "El Viejo" y "Biafra", en una propuesta que resumía una idea que atravesó toda su trayectoria: el encuentro entre generaciones a través de la música.

Ese 16 de julio también compartió una imagen del ensayo junto a Lagarde y celebró el momento en sus redes sociales. "¡Muchas gracias a todos por los saludos de cumpleaños! Lo pasé feliz y emocionado en familia y ensayando, después de tantos años, con mi amigo el bajista Daniel 'Lobito' Lagarde para el gran homenaje a Tótem que se viene", escribió. "¡Estoy muy feliz, en mis jóvenes 83 años, de seguir disfrutando de proyectos tan lindos! ¡Un abrazo grande!".

Su última aparición pública ocurrió el sábado 25 de julio. Asistió a un festival al aire libre para ver a la cantante argentina Abril Olivera y permaneció entre el público mientras su hijo Matías interpretaba "Días de esos", de Tótem. Quienes estuvieron allí lo recuerdan sonriente, atento a cada canción y disfrutando de la música de los demás con el mismo entusiasmo que mantuvo durante toda su carrera.

En los últimos años hablaba con frecuencia sobre el paso del tiempo, aunque siempre desde la necesidad de seguir creando. En entrevistas con El País contó que trabajaba en nuevos discos y reveló que esperaba dejar grabaciones inéditas para que vieran la luz en el futuro. "Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera", dijo.