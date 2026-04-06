¿Vuelve Totem? Ruben Rada planea conciertos íntimos con integrantes originales de la banda y esto se sabe

Ruben Rada trabaja en el reencuentro de Totem. El emblemático músico informó este lunes a Subrayado que planea reunir al grupo que encabezó a comienzos de los años setenta y con el que grabó clásicos como "Dedos", "Negro", "Biafra" y "Orejas".

La noticia retoma lo que el artista de 82 años había adelantado semanas atrás durante su paso por Fiesta ¡FA!, el espectáculo que se presentó el 19 de marzo en el Teatro de Verano. Según informó Arde Portal, presente en el espectáculo, tras interpretar "Dedos" el músico sugirió la idea de reunir a los integrantes del grupo para “un recital especial” que celebre el legado del proyecto.

Ahora, en diálogo con Subrayado, amplió esos dichos y brindó más detalles sobre una iniciativa que se encuentra en desarrollo. Explicó que de la formación original quedan tres integrantes vivos: el bajista Daniel “Lobito” Lagarde, el baterista Santiago Ameijenda y el cantante y percusionista Mario “Chichito” Cabral. Sin embargo, aclaró que Cabral no sube a los escenarios desde hace años.

El País se comunicó con Rada, quien confirmó que está trabajando en la posibilidad de concretar el reencuentro. En ese marco, señaló que se presentaría junto a Lagarde y Ameijenda, que sumaría a su hijo Matías en guitarra y que mantiene conversaciones para incorporar a otro músico. En cuanto a los shows, si bien no hay fechas ni escenarios confirmados, comentó a Subrayado que proyecta conciertos en formato reducido, con la intención de “revivir la experiencia de un recital cercano”, en línea con el espíritu de las primeras presentaciones de Totem.

Totem. Foto: Archivo El País.

"Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Totem ahí —porque no están todos los integrantes— es realmente muy movilizante", aseguró al noticiero de Canal 10.

A lo largo de su historia, el grupo publicó tres discos. Los dos primeros, Totem (1971) y Descarga (1972), tuvieron a Rada como cantante principal, mientras que el tercero, Corrupción (1973), ya sin Rada en la formación, contó con Eduardo Useta y Enrique Rey a cargo de las voces.

Si bien el grupo se disolvió en 1975, Rada mantuvo presente a Totem a lo largo de su carrera. En sus recitales suele interpretar canciones como "Dedos" y "Biafra", y en 2019 retomó algo de ese repertorio en el espectáculo Parte de la historia, donde celebró el legado de Totem y de otros dos proyectos emblemáticos: El Kinto y Opa. De ese show, que agotó funciones en el Teatro Solís y el Auditorio Nacional del Sodre, se editó un disco en vivo.

En los últimos años, además, trabajó en numerosos proyectos junto a Lagarde. El bajista fue parte de los shows con los que Rada celebró sus 80 años en 2023 y es fundador y arreglador de The Rada's Old Boys, el trío que lleva su repertorio hacia un enfoque jazzero y ya cuenta con dos discos editados.

El año pasado, el trío que se completa con Ricardo Nolé y Nelson Cedrés lanzó su segundo disco, Manos, titulado en honor a una canción de Tótem, y el propio Rada participó como invitado en el concierto con entradas agotadas que el proyecto ofreció en la sala Hugo Balzo. Allí interpretó varias canciones, entre ellas "El ómnibus".

En 2019, previo al debut del espectáculo Parte de la historia, Rada analizó el legado de Totem. "Yo me encuentro con los pibes rockeros en la calle y me dicen que Totem es lo más grande. Los discos son increíbles y marcaron una época muy buena", comentó. "¿Sabés cómo grabábamos los discos? Íbamos a Buenos Aires y lo hacíamos en dos días. De 10.00 a 22.00 hacíamos todas las músicas, y al otro día yo me cantaba todas las canciones arriba".

Más allá de que se concrete o no la vuelta de Totem, Rada mantiene una agenda cargada de proyectos. El sábado 18, por ejemplo, se presentará en el Teatro de Verano con el espectáculo Terapia de murga, que encabeza junto a Agarrate Catalina y que tendrá a León Gieco como invitado especial. Las entradas están a la venta en Tickantel, y los precios van de 1200 y 3200 pesos.

Por otra parte, en enero reveló a El País que está trabajando en un disco junto a Los Auténticos Decadentes. Según relató, tendrá ocho canciones: cuatro registradas por Rada junto a su productor y aliado musical Gustavo Montemurro, y otras cuatro a cargo de la banda argentina. “Ellos hicieron arreglos de canciones mías y estamos muy felices”, dijo.

“Son unos tipos divinos. Me gustan porque hacen música para el pueblo: vas a un recital y todo lo que cantan es conocido. Es maravilloso”, aseguró. En febrero, Rada cantó con Los Decadentes durante su paso por el festival Medio y Medio.