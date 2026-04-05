El fenómeno Ricky Martin en Uruguay: el rey que lleva 11 años sin sacar un disco y la promesa de "nuevo fuego"

Cuando Ricky Martin vuelva a Montevideo este martes 7 de abril, para presentarse en el Antel Arena con entradas agotadas, no vendrá solo con la lista de hits que viven con cierta nostalgia en la memoria de varias generaciones. Vendrá, también, con el mérito de ser una de las pocas estrellas del pop latino que, a casi 30 años de su máximo auge, puede llenar arenas en cuestión de días. Un signo de vigencia, pero también el resultado de un amor eterno.

El cantante puertorriqueño acaba de mostrar un radical vistazo al proyecto que definirá parte de su futuro próximo, un revival de sus canciones más emblemáticas que ahora renacerán con nuevas energías. Un ejemplo claro de los caminos que tomará es lo que decidió hacer con “Vuelve”, la balada de 1998 que le dio nombre a su cuarto disco de estudio. Sobre arreglos relucientes, el boricua cantaba unos versos de corazón roto (“He intentado encontrarte en otras personas / No es igual, no es lo mismo / Nos separa un abismo”) como si en ellos se le fuera la vida.

Ahora, esa misma composición de Franco De Vita se convirtió en una cumbia continental e intergeneracional gracias a su alianza con Tini, la estrella pop argentina y referente de las generaciones más jóvenes, y Los Ángeles Azules, la banda mexicana con medio siglo de historia. Ricky Martin no ha necesitado dedicarle ni siquiera un posteo a su lanzamiento: en solo una semana superó los dos millones de reproducciones en YouTube y otro millón y medio en Spotify. Las opiniones han sido divididas, pero la bailable relectura definitivamente está dando que hablar y lo está llevando a ser descubierto por una nueva camada.

El año pasado, Ricky Martin había estrenado una versión de “A medio vivir”, otra pieza desgarradora firmada por Franco De Vita, pero en una interpretación mucho más fiel a la original, en colaboración con el mexicano Carin León.

Según él mismo dijo, este proyecto de regrabar clásicos “haciéndole honor a lo que han sido” verá la luz pronto.

El puertorriqueño no lanza un sencillo propio desde 2022, cuando estrenó el EP Ácido sabor, en la línea de ritmos urbanos en la que se ha movido en los últimos años y que encontró en “Vente pa’cá”, con Maluma, su mayor éxito. Un estreno de 2025, “Comin’ Home Baby”, es en realidad parte de la banda sonora de la segunda temporada de la serie Palm Royale.

Ahora, mientras trabaja en sus revivals, Ricky Martin también prepara un disco de cero: “Nuevas historias, nuevos sonidos, nuevo fuego”, dijo en febrero a través de su cuenta de Instagram. “El pasado está siendo celebrado. El futuro está siendo escrito”.

La última visita de Ricky Martin a Uruguay fue hace tres años. Entonces, también al Antel Arena, llegó con un espectáculo sinfónico y vistió de arreglos orquestales a su repertorio. Este regreso será en la línea del concierto de 2020, en el que su baile, picardía y sensualidad fueron un componente clave para el diseño del show.

El reinado de Ricky Martin en el pop latino se explica en parte por esa combinación de elementos: un repertorio infalible tanto para sufrir por amor como para animar la fiesta, su dominio de la escena y su propuesta de artista integral que canta, baila y actúa, es decir, sabe cómo vender el drama y cómo transformarse radicalmente cuando la misión es seducir. Su público, que en muchos casos creció vistiendo las paredes de su cuarto con sus pósters, le compra todo.

Nacido de las filas de Menudo, una banda y a la vez un laboratorio pop de Puerto Rico, fue entrenado para comerse el escenario. Allí aprendió de disciplina, de exposición y también del vértigo artístico.

Ricky Martin en el show de entretenimiento del Super Bowl. Foto: AFP.

En los noventa consolidó su carrera solista con discos como A medio vivir (1995) y canciones como “María”, que todavía hoy siguen funcionando como una inyección de energía. Entre 1997 y 1998 —antes que lo hiciera Shakira y antes, mucho antes de que imaginar un fenómeno como el de Bad Bunny fuera posible— rompió la barrera idiomática y se posicionó también en el mercado estadounidense con “The Cup of Life”, el himno del Mundial de Francia. Desde entonces, algunos temas suyos como “Livin’ la vida loca” suelen sonar en inglés en sus conciertos, un signo del crossover y de su condición de artista global.

Pero su carrera no quedó congelada en la foto de fines de siglo, y aunque lo más emblemático de su obra tiene más de 20 años, Ricky Martin supo trascender el hit radial haciendo del vivo su mayor fortaleza.

No lanza un disco de estudio de larga duración desde hace 11 años —A quien quiera escuchar, de 2015; sí publicó dos EPs—, pero incluso en etapas sin nueva música dominante, una maquinaria de concierto muy precisa, basada en coreografías, banda en vivo, visuales y una lectura exacta de lo que espera su público —energía, nostalgia y eficacia— lo sostienen como estrella indiscutible.

La gira Ricky Martin Live 2026, con la que ahora vuelve a Uruguay, responde a esa lógica: un recorrido por clásicos como “La bomba”, “Tal vez”, “Pégate”, “La mordidita” o “Te extraño, te olvido, te amo”, entre tantos otros, en un formato pensado para sostener la intensidad de principio a fin.

Con todo eso, hoy Ricky Martin —54 años, cuatro hijos, divorciado del artista sueco Jwan Yosef y que en 2019 participó de las protestas que llevaron a la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló— vive en la zona la del clásico vigente. Sigue alborotando al mundo si aparece en grandes eventos globales —como su reciente participación en el show del medio tiempo del Super Bowl de su compatriota Bad Bunny, en el que cantó “Lo que le pasó a Hawái”— y prueba que buen repertorio y oficio están más allá de la novedad.

Cerca de 10 mil personas lo comprobarán en Uruguay este martes, cuando todo eso se haga presente en el Antel Arena, resumido en un rey del pop latino que sigue brillando.