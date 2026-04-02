Zeballos y el salto más ambicioso de su carrera: fecha y precio de las entradas para el show en el Antel Arena

Con 25 años, el rapero Zeballos vive la temporada más importante de su carrera artística: acaba de lanzar el que él mismo definió como el trabajo más importante y ambicioso que ha hecho hasta ahora, su boleto para presentarse en el Antel Arena.

Zeballos, quien hoy se ha consolidado como el mayor exponente del rap uruguayo y cuenta con el respaldo de colegas de toda la región, que alaban su flow, pero sobre todo su poética, dará su gran salto profesional al presentar Amor fiado el 20 de junio en el Antel Arena, el escenario cerrado más grande del país.

El rapero viene de agotar la Sala del Museo -también Vorterix, en Buenos Aires- para la preescucha de su disco, un trabajo que expande su sonido y le da un tinte cosmopolita a través de invitados y alianzas diversas.

Ya llenó un Teatro de Verano, y ahora va por una apuesta todavía mayor. El recital será el sábado 20 de junio a las 21.00 y las entradas ya están en venta en Tickantel, con precios que van desde $ 1.300 a $ 1.800. No se utilizará la capacidad completa del arena.

En ese contexto, Zeballos presentará el álbum que lanzó a mediados de marzo y que se cerrará el 13 de abril, cuando se estrene una última colaboración que aún es secreta.

El disco tiene featurings con el uruguayo Mesita, el argentino Rei, la española LaSole y el brasileño NOG. Fue realizado en buena parte en Madrid, con el aporte de productores como PMP, Govea y The Iconics, además del dúo italiano LeaveTheClub y de los uruguayos Fosse en el Track y Bruno Cammá.

El sonido se completó cuando entraron a escena los Christian Rich, el dúo de los gemelos Kehinde y Taiwo Hassan -quienes han colaborado con Drake, Childish Gambino o J. Cole-, que tiñeron Amor fiado de una sonoridad de raíz afro que elevó el proyecto a otro nivel.