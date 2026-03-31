El mapa de la música uruguaya en marzo: 10 estrenos que marcan el pulso del año, de Drexler a Alfonsina

El nuevo disco de No Te Va Gustar, un homenaje a Bob Dylan, el regreso de Bajofondo y hasta una versión de “El tren del olvido” que Lucas Sugo grabó en Rivera con el español Lorca, fueron parte de los primeros lanzamientos musicales uruguayos del año. Pero si enero y febrero fueron tímidos en estrenos, marzo salió al ruedo con todo.

Y la cosecha musical puede leerse como un gran augurio para la escena local. Además de todo lo mencionado en esta nota resaltan la colaboración de Bellavista y Rodra, “Lo bueno de las cosas”, y los primeros discos de Sole Ramírez y la banda Centeiia.

Aquí, apenas una selección de 10 discos, canciones y EPs publicados durante el mes.

"Taracá" - Jorge Drexler

Dos semanas después de su lanzamiento, el nuevo disco de Jorge Drexler sigue abriendo charlas y lecturas. En lo que ha definido como su trabajo más rítmico y comunal, Drexler se aferra al candombe para regenerar el diálogo con su identidad, que es uruguaya, pero a esta altura —un poco— del mundo. El álbum celebra pasado, presente y futuro de la música nacional; abre interrogantes, explora un ida y vuelta con Puerto Rico al poner a trabajar a productores boricuas con otros montevideanos (todos menores de 35) y proyecta un cambio en el rumbo de Drexler, que aquí ofrece algunas de sus mejores composiciones: “¿Cómo se ama?” y “Las palabras”. Taracá es un disco de expansión y en expansión. ¿Hasta dónde podrá llegar?

"Sigo atravesando puertas (en vivo)" - El Cuarteto de Nos

Sigo atravesando puertas es un hito en la obra de El Cuarteto de Nos. En su primer disco en vivo en 40 años, la banda liderada por Roberto Musso registra la presentación de Puertas (2025) en el estadio porteño de Ferro. El resultado es también un resumen certero de sus últimos 20 años, desde Raro en adelante. La lista combina clásicos como “Yendo a la casa de Damián” o “El hijo de Hernández” con novedades que se potencian en vivo: ahí, una nueva generación corea “Maldito show”, “Cara de nada” o “El perro de Alcibíades”. También destacan el experimento de “Contrapunto para humano y computadora”, ya emblema de sus shows, y el entusiasmo que despierta “Cinturón gris”. Es, sobre todo, una confirmación de su vigencia.

"Pausa y fogueo" - Alfonsina

En un presente tan embarullado a nivel real y simbólico, Alfonsina trae un remanso. Un disco acústico que tiene la calidez del abrazo y la belleza del encuentro, cuya esencia podría resumirse en este momento de “Ruido”: “Y ganarle un instante a los relojes que antes me corrían. / Quise descifrar el cielo, qué soberbia la mía”. En un ejercicio de introspección y aceptación, mezcla su voz con las de Paulinho Moska (“Perder algo de tiempo”), Laura Canoura (en milonguera y honda versión de “Casas unidas”), Gastón Pauls (grata sorpresa esta lectura de “Love Ride”), Santiago Moraes (“Cambio la mirada”), Nicolás Ibarburu (“Ruido”) y Lu Ferreira (“Amanece”). Pausa y fogueo deja entrar el viento, el canto de los pájaros y quizás la versión más íntima de Alfonsina, que desemboca en un pequeño tesoro.

"El enojo del gusto" - Mónica Navarro

Con El enojo del gusto, Mónica Navarro vuelve al universo discográfico tras siete años. “Desarmarse, deshacerse / construir, fortalecerse”, canta en “Cueros”, tema de apertura que funciona como clave de lectura del disco. Entre la invitación a la empatía y la confrontación, el álbum construye un recorrido donde lo corporal y lo simbólico se entrelazan. También hay lugar para la reivindicación de Juana Azurduy y para lecturas múltiples, como en las dos versiones de “Hormiga en fila”, una introspectiva y otra arrolladora. Seis de sus ocho canciones cuentan con videos dirigidos por Andrea Treszczan que completan el relato. Navarro lo presenta el 16 de setiembre en la sala Zavala Muniz del Solís.

"Kiero to!" - Balta

Es el mejor momento para descubrir a Balta. El músico, figura de la nueva escena local, viene de producir parte de Taracá, de Drexler, y está a punto de publicar el álbum que reafirma ese crecimiento. Se llama Ayer dijiste mañana, y su primer adelanto es “Kiero to!”, una canción con pasta de hit que se mueve entre el funk sudoroso, un rapeo lleno de swing y una base con guiños jazzeros, sostenida por una línea de bajo que invita al baile. Hay dos chances de escucharla en vivo: el 18 de abril estará en la Plaza de Toros de Colonia, en el Fomo Fest, y el 9 de mayo presentará el disco completo en La Trastienda. Es en el escenario donde su propuesta termina de brillar.

"Amor fiado" - Zeballos

El rapero uruguayo Zeballos acaba de certificar sus credenciales internacionales con el álbum más ambicioso de su carrera. Amor fiado trasciende la precisión de su pluma —su escritura es de las que no abundan en el rap regional— para buscar un sonido cosmopolita, que se cocinó entre Europa y Estados Unidos y que bebe de Christian Rich, el dúo de productores nigerianos que ha trabajado con Drake, Childish Gambino y así. De su mano, Zeballos tiñe el disco de un groove negro, y entre elementos gospel y matices orquestales le da un ambiente nocturno a canciones que abordan la contradicción del éxito. Incluye featurings con el uruguayo Mesita (“Un gusto”), Rei (“Ojos tristes”, con Zeballos luciéndose en un rapeo en doble tempo), la española LaSole (“Hazlo callao”, de alto voltaje) y el brasileño NOG. Una última colaboración se develará el 13 de abril.

"Apocalipsis" - Agustina Giovio y Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad

Agustina Giovio, ganadora del Graffiti a mejor artista nuevo y exparticipante de Tu cara me suena (Canal 12), presenta “Apocalipsis”, el primer adelanto de su segundo disco. Junto a Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad, abre una nueva arista en su sonido con un pop alternativo de clima íntimo. A diferencia de Generación de cristal, centrado en los autocuestionamientos, el foco se desplaza hacia el vínculo: “Apocalipsis” celebra el amor en medio del caos. Entre climas cálidos y un estribillo efectivo, construye un relato donde la compañía se vuelve refugio. Es un prometedor adelanto de su próximo paso musical.

"Galaxy 4133" - Francisco Fattoruso

Francisco Fattoruso atraviesa una etapa particularmente activa: entre el debut discográfico de Martes On Fire —la jam que fundó hace más de una década— y el regreso de Illya Kuryaki & the Valderramas, se suma Galaxy 4133, su primer disco en cinco años. Como sugiere el título, propone un viaje sonoro de pulso futurista: un cruce entre Marcus Miller y Daft Punk, donde conviven baterías electrónicas, sintetizadores vintage y su bajo virtuoso y expresivo. El clima se mueve entre lo bailable de “Funk in the Machine” o “Laser Vision” y lo envolvente de “Galaxy Blues” y “The View”. La única excepción al carácter instrumental es la balada “En tu mirar”, donde el vocoder refuerza la estética futurista. Es un disco para dejarse llevar.

"La perla perdida" - Paul Higgs

Construcción de una fantasía, juego autoparódico y millennial e invocación explícita a Claudio Taddei. Todo eso va en la licuadora de la nueva canción de Paul Higgs, uno de los artistas más prolíficos de la música uruguaya actual. “La perla perdida” es una tabla que surfea las olas de una guitarra y un bajo que derrochan sabor y que de a ratos reciben, como si fuera una brisa inesperada, a la flauta de Tamara Leschner, que entra para hacer su propio baile en una generosa fiesta funky que le abre las puertas a todos.

Lucía Romero - "Soy pan, soy paz, soy más"

Munida únicamente de la guitarra y de su voz, Lucía Romero cerró marzo con una versión de “Soy pan, soy paz, soy más”, una canción de Piero y el uruguayo Luis Ramón Igarzábal que cantó Mercedes Sosa y que, según la propia Romero dijo, la ha ayudado a centrar la mente ante el horror del mundo. Así, despojada y profunda, su versión es un gesto de ternura que no busca la perfección, sino “sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas”. La inesperada fusión con “Cuerpo y alma”, de Mateo, completa la intención casi mántrica y reivindica la idea de que la música, a veces, puede ayudar a sanarnos.