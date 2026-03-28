Juan Campodónico y Laura Canoura critican la programación de La Trastienda: "Es una sociedad machista"

La reapertura de la sala La Trastienda se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. No solo porque vuelve a funcionar una sala que fue referente de la música en vivo en Montevideo, también por la poca presencia de mujeres entre los artistas anunciados para las próximas semanas.

Con motivo del regreso de la sala, Laura Canoura publicó en su cuenta de X: "Ya lo dijo Artigas: 'Nada podemos esperar si no es de nosotras mismas'", aludiendo a la ausencia de mujeres entre los artistas confirmados. La lista incluye a La triple Nelson, Buitres, Snake, Fernando Cabrera, Falta y resto, Emiliano y el Zurdo, Balbis, Balta, El alemán, Garo, Jorge Nasser, Ignacio Copani y más.

El comentario de la cantante no pasó desapercibido en la red social, generando respuesta de toda índole. Por ejemplo, Mónica Bottero escribió: "Propongamos que no vayan mujeres a La Trastienda. Armemos una campaña no contra La Trastienda sino de concientización: si no se asume que eso hoy es dejar afuera a la mitad de los artistas, que esa mitad del público no vaya." Y cuando una seguidora le preguntó a quién pondría, Canoura respondió: "Necesito hacerte una lista? Estoy pensando en más de 30 mujeres artistas que podrían integrar cualquier grilla".

Laura Canoura. Foto: Archivo. Foto: Darwin Borrelli.

Entre los comentarios de la publicación se encuentra el músico Juan Campodónico, quien hizo una reflexión sobre el asunto. "La grilla de reapertura de La Trastienda es casi exclusivamente masculina (me incluyo). Y son principalmente mujeres quienes lo están señalando — lo cual ya dice bastante", comenzó el integrante de Bajofondo.

La grilla de reapertura de La Trastienda es casi exclusivamente masculina (me incluyo). Y son principalmente mujeres quienes lo están señalando — lo cual ya dice bastante.

(sigue) https://t.co/Wa3ppi9Lgg — luciano supervielle (hijo y nieto de inmigrantes) (@lsupervielle) March 28, 2026

En otros posteos, Campodónico continuó su idea: "Mientras tanto, más de la mitad de los uruguayos cree que el feminismo es una 'amenaza' para los hombres. Construir una sociedad más justa es tarea de todos y todas. Pero el primer paso es reconocer lo profundamente machista que somos como sociedad. Sin eso, no hay cambio posible. Estoy seguro de que pronto La Trastienda va a sumar más mujeres a su agenda. Y cuando lo haga, va a ser mejor para tod@s", finalizó.

Si bien la mayoría de los artistas anunciados para el regreso de La Trastienda son hombres, hay varias bandas que cuentan con mujeres protagonistas o en roles centrales, como El asilo de la bestia y Filo, y otras que cuentan con mujeres en la integración del conjunto.