La Trastienda anunció cuándo será su reapertura y la grilla de shows: Buitres, La Triple Nelson, Balta y más

La Trastienda Montevideo se convirtió en un lugar emblemático de la ciudad donde se conjugaba la música uruguaya con artistas internacionales. En los 17 años en que estuvo abierta, fue escenario para bandas de rock, artistas emergentes y hasta propuestas de corte más teatral.

A inicios de 2025 se concretó el cierre de la sala con una serie de conciertos, y año después está a punto de ocurrir la reapertura, ahora a cargo de un grupo empresarial argentino. Los nuevos directores serán los empresarios uruguayos Enrique Quinteros y Fernando Herrero.

Aunque originalmente se había anunciado que la reapertura ocurriría en marzo, finalmente será en abril. Y en las últimas horas se dio a conocer parte de su programación para 2026.

Como parte de esta primera etapa ya se encuentran confirmados shows que marcarán el inicio de la nueva programación, con artistas y bandas como Buitres, La Triple Nelson, Fernando Cabrera, Diego González, Balbis, Falta y Resto, Emiliano y El Zurdo, Jorge Nasser, Franny Glass, Malosetti Trío y Facu Balta, entre otros.

Despedida de "La Trastienda". Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sánchez.

Las entradas para los espectáculos estarán disponibles a través de la plataforma Passline, y el primer recital con fecha hasta ahora es el la banda argentina TOCH. El trío cordobés con una formación de bandoneón, bajo y batería llegará el 25 de abril para presentar su disco, Pulso Inicial. El precio de preventa es de 700 pesos para campo y 950 pesos para la platea numerada.

La programación de esta reapertura de la sala continuará el 7 y 8 de mayo con la banda Buitres (entradas desde 1.350 pesos), y el 9 con la llegada de Balta (desde 500 pesos) al escenario para presentar su inminente nuevo disco, Ayer dijiste mañana.

Un show del italiano Fabio Lione (el 13 de mayo) y otro del uruguayo Garo Arakelian (15 de mayo) son los otros que ya se aseguraron sitio en el calendario y serán parte de esta primera etapa de la reapertura.