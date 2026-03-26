El pedido en redes de una conocida figura de Canal 4 a sus amigos y seguidores: "Dejen de preguntar"

Las redes sociales permiten una interacción cercana entre las personas. Miles de seguidores pueden seguir el día a día, conocer las novedades y hasta hacerle consultas a los famosos sobre su vida privada. Muchas celebridades locales responden preguntas, realizan descargos y muestran su vida diaria, lo que a veces puede no ser tan disfrutable.

Eso es lo que le ocurrió a una conocida figura de Canal 4 que a diario alimenta contenido para su comunidad virtual, donde acumula más de 60.000 seguidores en Instagram. A través de una historia en esa red social, pidió a sus seguidores que le dejen de hacer una pregunta específica.

Se trata de Jimena Sabaris, conductora del magazine 8AM y de las últimas ediciones del reality Bake Off en Canal 4, quien se encuentra transitando el último trimestre de su segundo embarazo. A inicios de marzo realizó el baby shower por la llegada de Augusto, y en las últimas horas publicó en Instagram un breve video donde se la ve llevando el carrito de su hijo Lorenzo con el mensaje: "Otro día más al borde del desmayo y de llamar una grúa para que me lleve, pero hay que caminar para que baje la criatura".

En otra publicación, Sabaris compartió una foto durante un paseo en la plaza junto a Lautaro, donde hizo un pedido a sus amigos y seguidores. "Y hoy de mañana en la placita (después de pilates). Lo estoy dando todo chicas. Pero aunque yo las amo a ustedes, dejen de preguntarme 'nació?' cada dos minutos porque alimentan mi ansiedad", escribió, acompañado el texto por varios emojis.

Historia de Instagram de Jimena Sabaris. Foto: Instagram @jimesaba

En octubre del año pasado, Sabaris anunció con la imagen de una ecografía que estaba en la dulce espera de su segundo hijo junto al abogado Eduardo Sasson, y que se llamará Augusto. También dijo que se enteró del embarazo un día antes de comenzar el rodaje del reality Bake Off Famosos que se estrenó en agosto por Canal 4 y finalizó con la victoria de Lola Moreira.