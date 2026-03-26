Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow Personajes

El pedido en redes de una conocida figura de Canal 4 a sus amigos y seguidores: "Dejen de preguntar"

A través de sus redes sociales, una conductora del canal hizo un pedido especial a sus amigos y seguidores, ya que las consultas alimentan su ansiedad en un momento especial.

El País
El País
26/03/2026, 11:24
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Sabaris
Jimena Sabaris transita su segundo embarazo.
Foto: Instagram @jimesaba

Las redes sociales permiten una interacción cercana entre las personas. Miles de seguidores pueden seguir el día a día, conocer las novedades y hasta hacerle consultas a los famosos sobre su vida privada. Muchas celebridades locales responden preguntas, realizan descargos y muestran su vida diaria, lo que a veces puede no ser tan disfrutable.

Eso es lo que le ocurrió a una conocida figura de Canal 4 que a diario alimenta contenido para su comunidad virtual, donde acumula más de 60.000 seguidores en Instagram. A través de una historia en esa red social, pidió a sus seguidores que le dejen de hacer una pregunta específica.

Crónica del homenaje a Claudio Taddei: una clase magistral de música uruguaya al servicio de algo superior

Se trata de Jimena Sabaris, conductora del magazine 8AM y de las últimas ediciones del reality Bake Off en Canal 4, quien se encuentra transitando el último trimestre de su segundo embarazo. A inicios de marzo realizó el baby shower por la llegada de Augusto, y en las últimas horas publicó en Instagram un breve video donde se la ve llevando el carrito de su hijo Lorenzo con el mensaje: "Otro día más al borde del desmayo y de llamar una grúa para que me lleve, pero hay que caminar para que baje la criatura".

En otra publicación, Sabaris compartió una foto durante un paseo en la plaza junto a Lautaro, donde hizo un pedido a sus amigos y seguidores. "Y hoy de mañana en la placita (después de pilates). Lo estoy dando todo chicas. Pero aunque yo las amo a ustedes, dejen de preguntarme 'nació?' cada dos minutos porque alimentan mi ansiedad", escribió, acompañado el texto por varios emojis.

Historia de Instagram de Jimena Sabaris.
Historia de Instagram de Jimena Sabaris.
Foto: Instagram @jimesaba

En octubre del año pasado, Sabaris anunció con la imagen de una ecografía que estaba en la dulce espera de su segundo hijo junto al abogado Eduardo Sasson, y que se llamará Augusto. También dijo que se enteró del embarazo un día antes de comenzar el rodaje del reality Bake Off Famosos que se estrenó en agosto por Canal 4 y finalizó con la victoria de Lola Moreira.

Sabaris
Baby Shower de Jimena Sabaris. Foto: Archivo.
Foto: Instagram @jimesaba
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Jimena Sabaris

Te puede interesar