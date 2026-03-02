La increíble coincidencia que hizo que Jimena Sabaris compartiera su último baby shower con otra mamá

Jimena Sabaris está en la cuenta regresiva para la llegada de Augusto, su segundo hijo, fruto de su relación con el abogado Eduardo Sasson. La conductora de Canal 4 ya se despidió la semana pasada de 8AM, el programa matutino del que es parte, y ahora está lista para aguardar otro de los momentos más especiales de su vida.

De cara a semejante acontecimiento, este fin de semana tuvo un último baby shower rodeada de amigas y afectos, pero con una particularidad: el agasajo no fue solo para ella, sino que lo compartió con Maru Martínez, una reconocida maquilladora uruguaya, con quienes transitaron juntas sus embarazos.

De hecho, este evento compartido está respaldado en una increíble coincidencia de la que dio cuenta al propia Martínez, quien está en la dulce espera de Lautaro: ella y Sabaris se enteraron de que estaban embarazadas el mismo día y en la misma sala de espera, se atienden en el mismo sanatorio y comparten hasta la fecha de parto, que está marcada para los próximos días.

"Se fue el último baby shower de este bebito que todavía no nació y no tiene idea del amor que lo espera del otro lado. Lo cerré con Jime, mi melli en esta aventura", contó Martínez junto a un video en el que resumió la actividad del baby shower. "Nos enteramos de que estábamos embarazadas el mismo día, en la sala de espera para la eco de la translucencia. Misma fecha probable de parto. Misma mutualista. Mismo sanatorio. Demasiada coincidencia para no sentir que esto era juntas, si creeré en la sincronicidad".

"Ahora sí. Empieza la cuenta regresiva", remató la maquilladora, y Sabaris reaccionó: "Las mejores amigas del mundooo. ¡Gracias por hacer de este día tan especial para nosotras!".

Anahí Lange, Leticia Fernández Feijoo y Eliana Dide fueron algunas de las famosas que formaron parte de la especial jornada dedicada a homenajear a dos "madrazas", como resumió Lange.