La periodista Karen Todoroff volvió a los medios: qué rol se encuentra desempeñando al aire

Karen Todoroff retomó su carrera en los medios uruguayos luego de residir tres años en Chile y retornar a Montevideo a mediados de 2025. La comunicadora fue convocada por AUF TV para desempeñarse como periodista de cancha en las transmisiones de los partidos junto a distintas duplas.

Con una trayectoria consolidada que incluye pasos destacados por Canal 4 y Canal 5, Todoroff volvió entonces a una de las facetas que mejor conoce: la del periodismo deportivo. Su debut se dio en el encuentro entre Deportivo Maldonado y Progreso, marcando el inicio de esta nueva etapa profesional en el fútbol local.

Todoroff celebró su nuevo desafío en redes sociales, con una foto que la muestra sosteniendo el micrófono de AUF TV con alegría en medio de la cancha. "Me toca regresar a uno de esos que te pueden a pesar de todo, de los que toca mis fibras más internas, los que te hacen vibrar alma y corazón. Muy feliz por haber regresado a las canchas de nuestro querido fútbol uruguayo y ser partícipe de esta histórica nueva era que se está viviendo en la televisación del balompié nacional", expresó junto a la imagen en su cuenta de Instagram.

La periodista agradeció a AUF TV "por la oportunidad", a Tenfield por la "disposición y ayuda en la transmisión" y a DSPORTS "por hacer posible que otros tantos disfruten del deporte". Mencionó también "a la producción de AUF, jefes de prensa, jugadores, técnicos y árbitros". Finalmente dio las gracias al público que la sigue por enviar "tantos mensajes bonitos, cargados de buenas energías y cariño". "Los quiero", cerró.

Karen Todoroff en Enjoy Punta del Este. Foto: Richard Sosa. Make up: Sergio Quintana

Tras el partido de Deportivo Maldonado y Progreso, volvió a ejercer el mismo rol en el encuentro entre Racing y Danubio. El próximo lunes lo volverá a hacer cuando se enfrenten Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras en el Estadio Domingo Burgueño.