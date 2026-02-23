Inesperado giro en un programa de Canal 4: famosa figura renuncia al ciclo y ya tiene reemplazo

Los fines de semana de Canal 4 tendrán una importante modificación este 2026. Es que uno de sus principales programas de producción nacional en horario central renovará su elenco para la nueva temporada.

Se trata del periodístico Bichos de Ciudad, que luego de un año de buenos resultado de audiencia enfrenta la salida de una de sus figuras. Según supo Tv Show, Vale Sulca que saltó de las redes sociales a la pantalla chica con un estilo fresco y cercano, dará un paso al costado.

Los motivos de su alejamiento responden a que la comunicadora busca explorar nuevos caminos profesionales en el ámbito digital, aunque no se descarta una nueva aparición en el mismo canal más adelante. Sus notas de color eran parte de los puntos fuertes del ciclo, al punto que en canal creó un nuevo espacio a partir de sus contenidos titulado Así somos (Sábados, 17 horas).

Vale Sulca.

Para ocupar el lugar que deja Sulca, la producción tentó al ex Márama Pablo Arnoletti. El músico y comunicador estaría cerca de sumarse al equipo liderado por Roberto Hernández y "Checho" Bianchi, para aportar su propia impronta a este equipo que lleva un año al aire.

También con un perfil espontáneo y descontracturado, Arnoletti se ganó al público como participante de Bake Off en 2025 y ya había tenido una experiencia televisiva con notas en exteriores dentro del programa Tarde o temprano (Canal 12).

Pablo Arnoletti de Márama y "Bake Off famosos". Foto: Leo Mainé

Bichos de Ciudad es una propuesta periodística y testimonial que busca conocer distintas historias y realidades. A través de recorridas por varios rincones del país, el programa invita a la audiencia a vivir experiencias urbanas, abordando desde cuestiones sociales y conflictos barriales hasta historias de resiliencia, cultura y turismo. Actualmente se emiten repeticiones los domingos a las 22.15 horas, y en marzo está previsto que se estrene la segunda temporada con el elenco renovado.