Canal 4 le declara la guerra a Nacho Álvarez y busca bloquear el título de su nuevo programa de streaming
La emisora y el periodista están enfrentados por la propiedad intelectual de "Todo se sabe", el título con el que el conductor ya promociona su nuevo ciclo.
No es novedad que la relación entre Ignacio Álvarez y Canal 4 no terminó bien luego del abrupto levantamiento de su programa Santo y Seña. Lo que sorprendió en los últimos días es que el enfrentamiento entre el periodista y la emisora tuviera un nuevo capítulo a un año del final de aquel ciclo y que fuera en los despachos de propiedad intelectual.
La polémica se desató cuando Álvarez anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto bajo el sello TSS Todo se sabe, que coincide con el eslogan que llevaba Santo y Seña. Según relató el propio conductor a través de sus redes sociales, la emisora de la calle Paraguay realizó una maniobra legal para intentar bloquear el uso de esta histórica frase.
TODO SE SABE— ignacio alvarez (@igalvar71) February 18, 2026
Canal 4 no sólo quiso prohibirnos usar la marca “Santo y seña”, sino que una vez que anunciamos el lanzamiento de “TSS Todo se sabe”, la semana pasada se apuró a pedirla a su nombre, con la obvia finalidad de impedirnos usar esa frase que había sido creada por mí… pic.twitter.com/NGi3Ey48Kt
Una vez que el periodista comenzó a promocionar el programa, el canal se dirigió rápidamente a registrar la frase como marca propia en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Allí se encontró con que ese título ya había sido registrado apenas 48 horas antes por el conductor.
"Canal 4 no sólo quiso prohibirnos usar la marca 'Santo y seña', sino que una vez que anunciamos el lanzamiento de “TSS Todo se sabe”, la semana pasada se apuró a pedirla a su nombre, con la obvia finalidad de impedirnos usar esa frase que había sido creada por mí hace 14 años", denunció el periodista. Álvarez añadió en su descargo que el canal "no contaba" con que dos días antes su equipo ya hubiera ingresado la solicitud.
El desenlace de esta "guerra de marcas" termina por el momento favoreciendo al conductor, que gracias a una solicitud registrada apenas dos días antes que el canal habría logrado blindar legalmente su marca personal. De este modo se asegura a priori poder utilizar el título "Todo se sabe" para su nuevo programa de streaming.
Por otra parte, el programa Hacemos lo que Podemos (Undertake Media) reveló que el conflicto no terminó allí. El conductor Richard Galeano sostuvo al aire que Canal 4 también registró con anterioridad la marca "Cartelera de Chantas", uno de los espacios estrella de Santo y Seña que Álvarez pensaba replicar en su nuevo ciclo. Al estar impedido de utilizar ese nombre, Álvarez habría registrado la variante Cacería de Chantas para titular el segmento.
Todo se sabe tiene previsto estrenar en marzo a través de You Tube y contará con gran parte del equipo que acompañó a Álvarez en Santo y Seña. El conductor adelantó que llevará adelante investigaciones, denuncias y debates políticos, tal como hacía en su anterior propuesta televisiva.
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