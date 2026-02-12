Nacho Álvarez presentó el primer avance de su nuevo programa, ¿con un palito para Canal 4?

Después de un año afuera de la pantalla, Ignacio Álvarez ya anunció el estreno de un nuevo programa periodístico que podrá verse a través de You Tube. El conductor anunció que llevará el título Todo se sabe, en alusión directa el eslogan de Santo y Seña, el ciclo que hacía en Canal 4 y tuvo un abrupto desenlace. Hace pocas horas publicó el primer avance del programa y dio lugar a suspicacias.

En el video promocional se lo puede ver a Álvarez de camisa azul frente a un fondo oscuro. Mirando a cámara, el conductor expresa: "Quiero decirte que vuelvo a la pantalla". Enseguida, advierte que será a través de "un canal propio, donde nadie pueda callarnos". Así como el título de su programa es una referencia a su último ciclo en Canal 4, esta picante frase es para muchos una indirecta hacia su anterior casa, donde, según denunció, sufrió un "intento de censura".

El video está acompañado por un texto que reafirma la polémica: "Nacho y todo el equipo estamos de vuelta, esta vez bajo nuestras propias reglas. Sin censura, sin filtro y en un espacio donde nadie pueda callar la verdad".

En el avance, que fue compartido por las nuevas redes del programa y en el Instagram personal de Álvarez, el conductor también explica que el nuevo programa podrá verse "de la forma más fácil, a través de You Tube". "Lo podés ver en la tele, en el celular o en la computadora", agrega, e invita al público a suscribirse. El video cierra con el periodista pronunciando el eslogan "porque todo se sabe", el mismo de su ciclo anterior.

Nacho Álvarez y el equipo de "Todo se sabe".

Todo se sabe debuta en marzo y contará con la mayoría del elenco que acompañó a Álvarez en las últimas temporadas de su programa en Canal 4. Desde las redes del ciclo ya se está invitando a los seguidores a enviar sus denuncias que serán tenidas en cuenta para las clásicas investigaciones del conductor y su equipo.