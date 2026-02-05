Impacto en la TV uruguaya: el formato que prepara Canal 4 para enfrentar a la versión local de "Gran Hermano"

Redacción El País

La televisión uruguaya se prepara para un 2026 de grandes movimientos. Mientras Canal 10 colocará todas sus fichas a la versión local de Gran Hermano y Canal 12 apostará por una nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, Canal 4 dio luz verde a la producción local de uno de los formatos de entretenimiento más queridos por el público. Se trata de un ambicioso movimiento que busca sacudir el tablero del prime time nacional.

El programa en cuestión es nada menos que Escape Perfecto. De la mano de Canal 4, el formato que combina desafíos físicos con trivias de cultura general volverá a tener una versión uruguaya. Actualmente, el canal emite en horario central la versión argentina de Telefé que conduce Iván de Pineda, pero su intención es contar con una adaptación propia.

Escape Perfecto. Foto: captura

Según confirmó Tv Show, el canal ya puso en marcha la preproducción del ciclo, lo que implicó cambios en la dinámica el canal, como la mudanza de estudios de los magazines Vamo Arriba y Algo Contigo. La pregunta que circula en los pasillos del canal es quién asumirá el desafío de liderar el ciclo. La decisión se está resolviendo por estas horas y se maneja con total hermetismo.

Cabe recordar que Escape Perfecto ya tuvo un paso triunfal con producción nacional hace una década a través de Canal 10, bajo la conducción del inolvidable Alberto Sonsol, quien junto a Annasofía Facello convirtió al programa en un fenómeno de audiencia.

Esta iniciativa de Canal 4 no es menor, ya que el programa deberá enfrentarse a una competencia feroz. El formato de la jaula de premios tendrá la misión de hacerle frente al esperado estreno de Gran Hermano Uruguay en Canal 10.

Más allá de esta novedad de Canal 4, la señal mantendrá en pantalla a sus éxitos actuales. Se confirmó que Ahora Caigo seguirá formando parte de la grilla con una nueva temporada, lo que reafirma la estrategia de la emisora de consolidarse como el canal del entretenimiento.