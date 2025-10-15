"Gran Hermano Uruguay": así anunció Canal 10 que realizará la versión local del formato

Redacción El País

Canal 10 finalmente confirmó que realizará la versión uruguaya de Gran Hermano. Lo hizo después de una intensa campaña de expectativa en torno a un "gran anuncio" que se terminó revelando este martes a las 20.30 en medio de la edición central de Subrayado.

Carolina García, conductora del noticiero, fue la encargada de informar que el esperado anuncio se trataba de "una producción prevista para los 70 años de Canal 10", que se celebrarán en 2026. "Hoy es un día especial para el canal y para nuestra audiencia, que en estos tiempo se multiplicó a través de pantallas", expresó la periodista.

Antes de poner al aire el video que terminaría de confirmar la noticia, García dio paso a un contacto en vivo con una transmisión simultánea del streaming del canal. Allí estaban Eliana Dide y Agustín Gil, que condujeron los debates en Uruguay de la versión argentina de Gran Hermano, y se mostraban expectantes por la resolución del anuncio.

"Es una gran oportunidad para el canal y para el televidente. Es un hecho histórico para la televisión uruguaya", definió Dide, y su compañero confesó que estaban "muy ansiosos". Fue entonces que García puso al aire el esperado video.

El spot que se vio al aire mostraba imágenes de las últimas ediciones de Gran Hermano y de la repercusión de los triunfos de los ganadores uruguayos, Bautista Mascia (2024) y Tato Algorta (2025). La locución que acompañaba el video expresaba: "Desde hace un tiempo hay un sueño compartido por todos. Un sueño que late en nuestros pasillos. El inicio de una historia en nuestra pantalla".

Luego se pudo ver un video casero de Algorta señalando que necesitaba "saber si va a haber un Gran Hermano Uruguay". Y fue entonces que se reveló el misterio. Una gráfica se preguntaba "¿Y si lo hiciéramos real?", y la locución seguía: "El año que cumplimos 70 años y decidimos ir más allá. Como nos caracteriza, marcar un nuevo hito en la historia y apostar a lo más grande con un formato que solamente un canal con nuestra trayectoria podría hacerlo realidad".

La camiseta de la selección uruguaya en una cama de la casa de Gran Hermano. Foto: captura Canal 10

El video mostraba también imágenes de la famosa casa con elementos característicos de la idiosincrasia uruguaya, como un tarro de dulce de leche, un mate, asado y tambores. "Es momento de que la casa esté más cerca. Las cámaras están listas. En 2026 comienza nuestra historia. Gran Hermano Uruguay, en el 10, el canal uruguayo", remataba el esperado anuncio.

El anuncio fue celebrado por los comunicadores al frente del streaming que destacaron que "este lanzamiento es una apuesta muy grande". "El año que viene nos espera con un gran desafío con mucha preproducción", advirtieron antes de dar por terminado el duplex y continuar solo por la web leyendo comentarios sobre la repercusión de la noticia. Por el momento no se compartieron más detalles de cómo será la versión local, más allá de que será en 2026.