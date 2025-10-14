Histórico: Canal 10 anunciará esta noche la realización del primer "Gran Hermano Uruguay"
Tras meses de rumores, hoy llegará el anuncio oficial por parte del canal uruguayo. Se hará durante la edición central de "Subrayado".
Redacción El País
Los rumores de la realización de una versión uruguaya de Gran Hermano se convertirán esta noche en información oficial. Canal 10 anunciará durante la edición central de Subrayado que ya comenzaron los preparativos para llevar adelante la primera adaptación local del reality show más famoso del mundo.
La confirmación llegará como cierre de una campaña de expectativa que comenzó al aire y en redes hace cinco días. El canal publicó un primer spot que de forma enigmática dejaba ver un sobre con el logo de Canal 10 que pasaba de mano en mano por varios rincones del edificio de la señal. "Alerta: martes 14 de octubre en Subrayado central", se podía leer en un gráfico.
Luego, se puso al aire uno más explícito en el que se mostraba una valija llegando al canal y recorriendo el pasillo principal hasta ingresar al estudio del noticiero. El final era el mismo: "martes 14 de octubre en Subrayado Central". Con la aparición de un elemento tan característico del formato como una valija, en redes se despejaron las dudas y comenzó a contagiarse la expectativa por la realización del emblemático programa en Uruguay.
A la campaña se sumaron las figuras de Canal 10 que en sus redes también promocionan el esperado anuncio esta tarde. Eliana Dide, quien condujo los debates en Uruguay sobre la versión argentina, publicó en las últimas horas una foto sosteniendo un ticket dorado con el texto: "comienza nuestra historia". Y se agrega una vez más la mencionada fecha y el logo del canal.
Según pudo saber Tv Show, el anuncio del canal consistirá en un video que se compartirá en medio de Subrayado Central en el que finalmente se confirmará que se prepara la versión local del formato. No obstante, por el momento no se darán a conocer más detalles sobre la realización.
El pasado viernes, el director argentino Alejandro Ripoll, que trabajó para las versiones de Gran Hermano en su país y en Chile, ya había adelantado que el año próximo Uruguay también tendría su propia adaptación del reality show. Lo hizo en una charla sobre comportamientos de audiencia en Trimax Media, en la que adelantó que el público uruguayo viviría el fenómeno del programa "muy de cerca" en 2026.
-
"Gran Hermano Uruguay": director Alejandro Ripoll confirmó que el año que viene Canal 10 adaptará el reality
El video del primer abrazo de Thiago de "Gran Hermano" y sus hijas tras pasar un mes internado en grave estado
"Clima tenso" y "hechos insólitos": cinco especialistas uruguayos opinaron sobre la gala de los Martín Fierro
Martín Fierro 2025: todos los ganadores, el enojo de una uruguaya, el blooper de Susana Giménez y más
Escándalo en la tv argentina con ex Gran Hermano que enfureció y abandonó un programa: "Me trajeron engañada"
Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich, el exgobernador de Tucumán de 70 años preso por abuso sexual
Polémica actriz uruguaya se sumaría al "Masterchef" que conduce Wanda Nara en Argentina
La incómoda pregunta de Georgina Barbarossa a la hermana de Thiago Medina: "No es momento de eso"
La confesión de la uruguaya Selva Pérez sobre lo que pensaba de "Gran Hermano Argentina": "Me hago cargo"
Tato Algorta: por qué perdió peso en la casa, el mensaje de Wanda Nara y el bullying que recibió en el colegio
¿Encontraste un error?