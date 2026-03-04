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El logo con el que se presentó "Gran Hermano Uruguay".
El logo con el que se presentó "Gran Hermano Uruguay".
Foto: captura Canal 10

Noticias de Gran Hermano Uruguay en El País Uruguay

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Tato Algorta, ganador uruguayo de "Gran Hermano", sufrió un accidente automovilístico: cómo está ahora

El País
Personajes
04/03/2026, 01:44
 · 
Por El País y Pablo Cayafa
Eduardo "Colo" Gianarelli.

“El hate me empodera”: Eduardo “Colo” Gianarelli adelanta su futuro en Canal 10 y "Gran Hermano Uruguay"

Nicolas Lauber
TV y radio
01/03/2026, 02:55
 · 
Por Nicolas Lauber
Mariana Gabetti

Histórico: "Subrayado" incorpora nueva columnista para cubrir el reality "Gran Hermano"; de quién se trata

El País
TV y radio
19/02/2026, 14:26
 · 
Por El País , Belen Fourment y Miguel Bardesio
Colo Gianarelli junto a su esposa Clara Cristobal y sus dos hijos.

"No me olvido más...": el mensaje de la esposa del Colo Gianarelli tras su llegada a "Gran Hermano Uruguay"

El País
Personajes
19/02/2026, 12:26
 · 
Por El País y Mariel Varela
Cartel publicitario de Canal 4

Impacto en la TV uruguaya: el formato que prepara Canal 4 para enfrentar a la versión local de "Gran Hermano"

Pablo Cayafa
Personajes
05/02/2026, 20:41
 · 
Por Pablo Cayafa
Clarisa Abreu.

Clarisa Abreu: su vida en España, la "revancha personal" y sus ganas de ser parte de "Gran Hermano Uruguay"

Nicolas Lauber
Sábado Show
29/11/2025, 03:55
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Por Nicolas Lauber
El estudio de Telefé durante la gala de "Gran Hermano"

¿Quién debería conducir la versión uruguaya de "Gran Hermano"?: cuatro famosos dan su opinión

Pablo Cayafa
Sábado Show
23/10/2025, 19:59
 · 
Por Pablo Cayafa
Alejandro Ripoll.

Alejandro Ripoll: la adaptación de "Gran Hermano", la pelea con Tinelli y su opinión sin filtro de la tv uruguaya

Pablo Cayafa
Sábado Show
18/10/2025, 04:00
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Por Pablo Cayafa
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¿Quién será el conductor de Gran Hermano Uruguay?; la lista ultra secreta de Canal 10 y un as bajo la manga

TV y radio
15/10/2025, 22:33
 · 
Por Miguel Bardesio
El logo con el que se presentó "Gran Hermano Uruguay".

"Gran Hermano Uruguay": así anunció Canal 10 que realizará la versión local del formato

Pablo Cayafa
TV y radio
14/10/2025, 21:35
 · 
Por Pablo Cayafa
canal10.jpg

Histórico: Canal 10 anunciará esta noche la realización del primer "Gran Hermano Uruguay"

Pablo Cayafa
Personajes
14/10/2025, 08:10
 · 
Por Pablo Cayafa
Alejandro Ripoll confirmó que habrá "Gran Hermano Uruguay"

"Gran Hermano Uruguay": director Alejandro Ripoll confirmó que el año que viene Canal 10 adaptará el reality

Pablo Cayafa
Personajes
13/10/2025, 19:30
 · 
Por Pablo Cayafa
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