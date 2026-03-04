Tato Algorta, ganador uruguayo de "Gran Hermano", sufrió un accidente automovilístico: cómo está ahora
El participante que se consagró en la última edición del reality show protagonizó un choque. El episodio tuvo lugar el miércoles por la noche mientras manejaba su auto por una ruta uruguaya.
El último ganador de Gran Hermano, Santiago "Tato" Algorta, protagonizó un accidente de tránsito durante la noche del miércoles mientras manejaba por la Ruta 2 a la altura del departamento de Soriano. El siniestro ocurrió cuando el vehículo que conducía Santiago perdió el rumbo e impactó contra una columna al costado de la carretera. Tras el choque, una unidad de emergencia móvil se desplazó rápidamente hasta el lugar para asistir al joven mediático.
Según confirmó el entorno del campeón de Gran Hermano a El País, Santiago está fuera de peligro y solo sufrió un golpe leve producto del impacto. Luego de una revisión exhaustiva por parte de los profesionales de la salud, fue dado de alta en el mismo lugar del hecho, ya que no presentaba heridas que requirieran un traslado hospitalario o estudios de mayor complejidad. Actualmente se encuentra en buen estado de salud y descansando tras el susto. "Fue un golpe nada más, lo atendieron en la ambulancia y ya está bien", indicaron sus allegados para transmitir tranquilidad.
El accidente generó una fuerte ola de preocupación en las redes sociales debido a datos erróneos que circularon inicialmente. Algunos medios argentinos habían publicado que el auto de Algorta había volcado y que el joven se encontraba hospitalizado en estado reservado. Sin embargo, su entorno desmintió categóricamente estas versiones, aclarando que no hubo vuelco ni internación, y que la situación fue mucho menos dramática de lo que se especuló en un primer momento en el país vecino.
El propio Santiago Del Moro, conductor de Gran Hermano, también aclaró al aire que "no le pasó nada". Sin aportar demasiada información, comunicó sobre el final del programa que "el auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien": "Ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos", cerró.
Actualmente Tato se encuentra trabajando en Buenos Aires como panelista de Gran Hermano: edición dorada analizando todo lo que ocurre en la nueva temporada del reality show. Además, recientemente debutó como conductor del ciclo de streaming Antes de que sea tarde.
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