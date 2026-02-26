"Gran Hermano" habría tentado a una conductora uruguaya para ingresar a la casa: de quién se trata

El estreno de Gran Hermano: generación dorada (en Uruguay por Canal 10) desató un tsunami mediático en ambas orillas del Río de la Plata. Con una casa renovada y la promesa de reunir personajes de lo más variados, el icónico reality show volvió a dominar el rating y la conversación en redes sociales. Pero un dato hasta el momento desconocido podría terminar de generar una auténtica revolución para el público uruguayo.

Es que según supo Tv Show, la producción de Gran Hermano puso la mira en una reconocida figura uruguaya para ingresar a la casa. Se trata nada menos que de Eunice Castro, la popular modelo y conductora con amplia trayectoria en los medios locales.

Eunice Castro en "Desayunos informales". Foto: Captura.

Eunice tiene experiencia en reality shows al haber participado de certámenes como Masterchef (Canal 10, 2022) y Fuego Sagrado (Canal 12, 2024), e incluso formó parte de Bailando por un Sueño en la televisión argentina en el año 2008 bajo la conducción de Marcelo Tinelli. En caso de concretarse esta posibilidad, implicaría un regreso triunfal de la comunicadora a la industria del star system porteño que integró años atrás.

En la casa de Gran Hermano, la uruguaya conviviría con figuras como la actriz Andrea Del Boca y el futbolista Brian Sarmiento, además de influencers como Lolo Poggio y Juani Caruso. En la edición de este año ya hay una participante uruguaya, la comediante Yipio que dio la nota en la primera gala de nominaciones al equivocarse en el nombre de la compañera a la que quería darle los votos.

Por lo pronto, lo cierto es que Eunice habría rechazado la propuesta de formar parte del casting del programa, por lo que la posibilidad de que se concrete su ingreso parece lejana. Pero esta temporada recién comenzó y no se pueden descartar sorpresas en el transcurso del ciclo.

A diferencia de temporadas anteriores en las que todos los participantes surgieron de casting espontáneos, esta edición de Gran Hermano propone reunir bajo el mismo techo a figuras que fueron convocadas especialmente para presentarse al casting. De ahí que haya tantas caras conocidas en el elenco.