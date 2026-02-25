"Gran Hermano: Generación Dorada" tuvo su primera baja: quién abandonó la casa y qué dijo la producción

A menos de dos días de iniciada la nueva temporada del reality Gran Hermano, una participante decidió abandonar la casa. El reality argentino que conduce Santiago del Moro y en Uruguay se emite por Canal 10, se convirtió en uno de los temas de conversación en las redes sociales, y tuvo buenos niveles de audiencia.

A través de las redes oficiales del programa, se emitió un comunicado para anunciar los detalles de la primera baja. Esta noche, en la gala de nominaciones, se darán más detalles de lo ocurrido.

Lo que está confirmado es que la primera en abandonar la casa fue Daniela De Lucía, quien entró en la primera noche del programa. La jugadora, oriunda de Tandil es coach, escritora, conductora y panelista de televisión, y llamó la atención con su inusual look para ingresar a la casa, un estilo Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate.

La jugadora decidió dejar la casa tras una triste noticia familiar. En un comunicado oficial emitido en las redes sociales de Gran Hermano, se anunció el motivo de su renuncia.

“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela de Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, anunció la producción del programa.

“Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”, agregó el comunicado.

Esta noche, en la primera gala de nominaciones, “contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”, finaliza el mensaje en redes.