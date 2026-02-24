¿Qué rating tuvo en Uruguay el estreno de "Gran Hermano: generación dorada" y cuál fue el minuto más visto?

El estreno de Gran Hermano: generación dorada de este lunes logró altos niveles de audiencia en Uruguay, donde se vio por la pantalla de Canal 10. De acuerdo a los primeros datos de la consultora Ibope, la gala inicial del reality conducido por Santiago del Moro obtuvo un promedio de 14,21 puntos de rating medido por hogares, lideró ampliamente su franja y tuvo un pico de 16,1 a las 23:26, justo cuando ingresaba la representante uruguaya Yisela "Yipio" Pintos.

Este guarismo implica que el 14,21% de los hogares de Montevideo y área metropolitana estuvieron prendidos a la transmisión de Canal 10.

A pesar de estos altos índices de audiencia, GH no se ubicó al tope de las preferencias globales de este lunes, sino que entró segundo en el podio. El programa más visto, según los números de Ibope, fue Subrayado, con un promedio de 14,82 de rating medido por hogares. En el tercer puesto, con 12,30 puntos de rating, ingresó Gran Hermano: la previa, el ciclo de Eliana Dide y Agustín Gil con el que Canal 10 ambientó la antesala del estreno. El Top 5 lo completan Subrayado tarde (12,16 puntos) y Ojo Stream (10,24), otro ciclo satélite de GH que comenzó luego de la gala, pasada la medianoche.

No fue el único estreno de este lunes en la pantalla uruguaya. Canal 4 puso al aire una nueva edición famosos de ¡Ahora Caigo! en el horario central luego de Telenoche. El programa conducido por Gustaf consiguió un promedio de 8,42 puntos de rating medido por hogares.

Para el horario central, Teledoce volvió con sus clásicos de cine "Gran lunes" y programó la película Clifford, el gran perro rojo, que obtuvo 8,59 puntos de rating medido por hogares.