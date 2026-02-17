"Ahora caigo" vuelve con caras conocidas y pases sorpresa: los famosos que se suman al programa de Canal 4

Entre los formatos internacionales que han tenido versión uruguaya, Ahora caigo es uno de los que todavía se mantiene en la pantalla. El ciclo que conduce Gustaf en Canal 4 también ha estrenado adaptaciones con niños, famosos y ganadores de temporadas pasadas.

Desde su primer ciclo, en 2022, el denominador común de este formato ha sido su conductor: Gustaf, quien le aporta la cuota de humor a cada programa.

Pero el programa nacido en España (cuya versión se emitió por varios años en Canal 10), a medida que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Canal 4, fue mutando. A su vez, el estudio armado para el show también se utilizó para grabar las versiones emitidas en Ecuador, México y Estados Unidos.

Estudio de "Ahora Caigo". Foto: Archivo.

Y para este año, que contará con nuevas entregas de Gran Hermano en Canal 10, y ¿Quién es la máscara? y Fuego Sagrado en Canal 12, Canal 4 anunció una nueva versión de Escape Perfecto, pero además decidió realizar una nueva edición de Ahora caigo famosos.

Con el inminente estreno del reality argentino Gran Hermano: Generación Dorada, el 4 decidió lanzar la nueva temporada también el lunes 23 de febrero. Comenzará a las 21.00, luego de Telenoche. Y contará con nueve celebridades locales que buscarán vencer a sus oponentes, con juegos de palabras y respondiendo correctamente preguntas de interés general.

Florencia Infante, una de las famosas de la nueva temporada de "Ahora caigo". Foto: Archivo. Foto: Rafael Lejtrejer Estilismo: Nieves Pereira

Quiénes son los nueve famosos de "¡Ahora caigo!"

La primera temporada de celebridades, estrenada a inicios de 2025, contó con Kairo Herrera, Majo Álvarez (Majo y la del 13), Marina O'Neill, el mago Matías Gómez, Leo Lorenzo, Marcelo Irachet, Anto Lima, Lola Moreira y Lali Sonsol. Y esta renueva el plantel, con caras conocidas del canal, así como cantantes, exdeportistas y varios ex Canal 10, Canal 5 y TV Ciudad.

Participarán la cantante Anita Valiente; Juan Pablo Brianza, exconductor de El living (Canal 5); la comediante Florencia Infante; el vidente Marcelo Aquistapace; el músico y conductor de Mirá Montevideo de TVCiudad, Pablo Silvera; Leticia Fernández, conductora del reality Maestros del Hogar (Canal 4); el chef y ganador de Masterchef, Nilson Viazzo; el exfutbolista y exMasterchef y Bake Off Famosos, Richard “Canguro” Porta; y la conductora de Pueblo Fantasma de Del Sol, Verónica Piñeyrúa.

Con todos ellos, Ahora Caigo Famosos estrena su nueva temporada el lunes a las 21.00 en Canal 4.