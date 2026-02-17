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"Ahora caigo" vuelve con caras conocidas y pases sorpresa: los famosos que se suman al programa de Canal 4

El premiado formato de entretenimientos regresa a la pantalla de Canal 4 con nueve famosos uruguayos en la competencia que reconoce el saber, y tiene como conductor a Gustaf.

El País
El País
17/02/2026, 11:55
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Gustaf en "¡Ahora caigo! Uruguay". Foto: Leonardo Mainé
Gustaf en "¡Ahora caigo!".
Foto: Leonardo Mainé.

Entre los formatos internacionales que han tenido versión uruguaya, Ahora caigo es uno de los que todavía se mantiene en la pantalla. El ciclo que conduce Gustaf en Canal 4 también ha estrenado adaptaciones con niños, famosos y ganadores de temporadas pasadas.

Desde su primer ciclo, en 2022, el denominador común de este formato ha sido su conductor: Gustaf, quien le aporta la cuota de humor a cada programa.

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Pero el programa nacido en España (cuya versión se emitió por varios años en Canal 10), a medida que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Canal 4, fue mutando. A su vez, el estudio armado para el show también se utilizó para grabar las versiones emitidas en Ecuador, México y Estados Unidos.

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Estudio de "Ahora Caigo". Foto: Archivo.

Y para este año, que contará con nuevas entregas de Gran Hermano en Canal 10, y ¿Quién es la máscara? y Fuego Sagrado en Canal 12, Canal 4 anunció una nueva versión de Escape Perfecto, pero además decidió realizar una nueva edición de Ahora caigo famosos.

Con el inminente estreno del reality argentino Gran Hermano: Generación Dorada, el 4 decidió lanzar la nueva temporada también el lunes 23 de febrero. Comenzará a las 21.00, luego de Telenoche. Y contará con nueve celebridades locales que buscarán vencer a sus oponentes, con juegos de palabras y respondiendo correctamente preguntas de interés general.

Florencia Infante.
Florencia Infante, una de las famosas de la nueva temporada de "Ahora caigo". Foto: Archivo.
Foto: Rafael Lejtrejer Estilismo: Nieves Pereira

Quiénes son los nueve famosos de "¡Ahora caigo!"

La primera temporada de celebridades, estrenada a inicios de 2025, contó con Kairo Herrera, Majo Álvarez (Majo y la del 13), Marina O'Neill, el mago Matías Gómez, Leo Lorenzo, Marcelo Irachet, Anto Lima, Lola Moreira y Lali Sonsol. Y esta renueva el plantel, con caras conocidas del canal, así como cantantes, exdeportistas y varios ex Canal 10, Canal 5 y TV Ciudad.

Participarán la cantante Anita Valiente; Juan Pablo Brianza, exconductor de El living (Canal 5); la comediante Florencia Infante; el vidente Marcelo Aquistapace; el músico y conductor de Mirá Montevideo de TVCiudad, Pablo Silvera; Leticia Fernández, conductora del reality Maestros del Hogar (Canal 4); el chef y ganador de Masterchef, Nilson Viazzo; el exfutbolista y exMasterchef y Bake Off Famosos, Richard “Canguro” Porta; y la conductora de Pueblo Fantasma de Del Sol, Verónica Piñeyrúa.

Con todos ellos, Ahora Caigo Famosos estrena su nueva temporada el lunes a las 21.00 en Canal 4.

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