Marcelo Fernández, durísimo con los humoristas en Carnaval: "Definitivamente es una categoría en crisis"

Este lunes, el periodista y comentarista de carnaval Marcelo Fernández fue el invitado central de Algo contigo (Canal 4), y sorprendió con un filoso análisis sobre la calidad de los conjuntos en el Concurso Oficial de Carnaval 2026.

En diálogo con Luis Alberto Carballo, el comentarista de Pasión de carnaval aseguró que el nivel de este año "es bueno para arriba", pero aclaró que nota "un bajón" en la categoría de parodistas. "El año pasado era un fuego porque de cinco había cuatro que eran bárbaros", dijo. "Este año hay uno que se destaca por encima de los otros, dos un escalón abajo y otros dos que no repitieron lo que hicieron el año pasado", agregó pero sin dar nombres.

Luego aseguró que cuatro comparsas "están prendidas fuego": Integración, Yambo Kenia, Sara del Cordón y Valores. "Son muy buenos espectáculos", definió. En cuanto a las murgas, aseguró que el nivel es "bien para arriba". Luego, se explayó: "De las 19, no hay una que no le rescates algo; eso habla del buen nivel, aunque obviamente no todas están para ganar. Hay una gran favorita: Doña Bastarda".

Luego dijo que en revistas "las despegadas" son La Compañía y Tabú, y entonces disparó: "Los humoristas son definitivamente una categoría en crisis". Carballo, sorprendido, preguntó: "¿En crisis?". "Sí", reafirmó el invitado.

Marcelo Fernández. Foto: Estefanía Leal.

"Una categoría en crisis no es por el nivel que exhiban un año; es cuando eso se acumula", explicó. "Digo 'en crisis' por acumulación de amarillas, una acumulación de tiempo en que ves que no despega. Me van a traer montones de razones que, al final, terminan siendo excusas porque esos mismos grupos han sabido matar en otros tiempos y han sabido tener espectáculos superhumorísticos. Pero en los últimos tiempos, no".

Entonces, continuó: "¿saben cuál es el mejor conjunto de humoristas? El quirófano de Cyranos, la mesa de los Chobys y el velorio de Los Rolin; tenés que hacer un puzzle, una cosa medio Frankenstein, para armar el mejor espectáculo de humoristas". Carballo, enseguida, le recriminó que no hubiera nombrado a Sociedad Anónima. Fernández sonrió y se limitó a decir: "Es, para mí, el más completito de todos".