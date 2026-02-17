"Inexplicable decisión": el durísimo descargo del director de La Reina de La Teja contra el jurado del Carnaval

En pleno andamiaje del Concurso Oficial de Carnaval 2026, Gabriel Morgade volvió a poner sobre la mesa la ausencia de La Reina de la Teja en la fiesta poppular. El director responsable de la histórica murga e hijo de José “Gato” Morgade publicó un mensaje en Facebook donde cuestionó con dureza el fallo que los dejó afuera en la Prueba de Admisión 2026.

“Y al ver el concurso, y habiendo pasado todas las murgas, confirmo que se equivocaron al dejar afuera a mi REINA DE LA TEJA. Inexplicable decisión por donde se lo mire”, escribió el domingo, mientras avanzaba la rueda de actuaciones.

En su descargo, sostuvo que el nivel mostrado por varios de los conjuntos clasificados “ha sido muy bajo, excepto algunos casos puntuales”, lo que —según afirmó— reafirma que hubo un error en la decisión del jurado. También hizo foco en la convocatoria: “No es lo mismo un teatro a medias que lleno. Claro que no es lo mismo”, señaló, y remarcó el arrastre popular que, entiende, tiene La Reina tanto en los tablados de barrio como en la calle.

Morgade aclaró que su planteo no pasa por una cuestión de nombre propio. “No es que teníamos que haber pasado por ser nosotros. Sino por derecho propio”, expresó, convencido de que su actuación estuvo “fácil por encima de más de una” de las que sí accedieron al Concurso Oficial.

Y agregó que, de haber clasificado, habrían sido “una gran animadora”, dispuestos a “romperse el lomo” para ofrecer un gran espectáculo, más allá de los premios. “Le erraron y chau. Se tenía que decir… y se dijo”, cerró el mensaje, que rápidamente superó los 350 “me gusta” y acumuló más de un centenar de comentarios de apoyo.

El comunicado de Gabriel Morgade en Facebook. Foto: redes sociales

“Totalmente de acuerdo”, “era hora de que alguien lo diga” y “salgan al interior que los aplaudiremos”, "no habrá ninguna igual" fueron algunas de las respuestas que recibió.

La molestia se suma al dolor que ya habían manifestado tras la Noche de Fallos de la Prueba de Admisión, cuando se confirmó que la murga no integraría el Carnaval 2026 en un año marcado por regresos históricos. En aquel momento, desde la cuenta oficial dijeron que se les había "dado la espalda”, aunque aclararon que respetaban a sus colegas de categoría.

Las diez murgas que finalmente clasificaron al Concurso Oficial fueron Patos Cabreros, Mi vieja mula, Falta y Resto, Jorge, Un título viejo, A la Bartola, La Margarita, Don Bochinche & compañía, Diablos Verdes y Gente Grande.

Mientras el certamen avanza, la ausencia de La Reina de la Teja sigue generando debate entre los aficionados. Y la publicación de Morgade volvió a encender la discusión sobre los criterios de evaluación y el peso de la historia —y la convocatoria— en el Carnaval.