"Perdonen, la pu... madre": el llanto desconsolado de Marcelo Fernández al aire que conmovió a todo el Carnaval

Si de momentos virales se trata, el Carnaval 2026 ya tiene una linda colección. Desde que el Concurso Oficial levantó el telón el pasado 26 de enero en el Teatro de Verano, las redes sociales se han alimentado noche tras noche de escenas que combinan emoción, humor y ternura. La mayoría tuvieron a Fernanda "Peke" Sander como protagonista.

El primer gran sacudón llegó en el debut de Falta y Resto. Tras bambalinas, Raúl Castro la sorprendió con un elogio que la descolocó: le dijo que se había convertido en “la periodista del Carnaval”. La movilera de Pasión de Carnaval (Tenfield), no pudo contener las lágrimas y el video del momento circuló de inmediato en redes sociales.

Días después, durante una entrevista a la actriz Valeria Vega tras la actuación de Yambo Kenia, un gatito se coló en plena transmisión y obligó a interrumpir la nota para saludarlo. Y fue ideal para que inundara las redes. Otro instante que dio la vuelta fue el de Francisco, el niño revelación del Carnaval de las Promesas que integra La Zafada, quien en la primera rueda de Cayó la Cabra se robó las miradas en "la bajadita". Con su carisma, convirtió el segmento en un recuerdo inolvidable.

También Los Chobys aportaron su cuota viral cuando, en plena actuación, un grillo irrumpió en escena. Lejos de ignorarlo, Leo Pacella lo incorporó con picardía al espectáculo y desató carcajadas en el Ramón Collazo.

Sin embargo, la escena más conmovedora ocurrió el jueves, tras la actuación de Don Bochinche & Compañía. La murga decana presentó una retirada escrita por Eduardo Rigaud que viaja a la infancia: un niño de cinco años que recorre tablados de la mano de su padre, imagen que el propio autor vivió en el tablado de Millán y Raffo. La historia, cantada por un coro impecable, dejó al teatro entero con un nudo en la garganta y la emoción a flor de piel.

Con que conjunto pasó? — Stark de la aduana (@glfriverplate) February 13, 2026

“Una bajada escuché como para no ser murguista. Yo murguista moriré (...) Al ver mi lágrima asomar, feliz mi viejo debe porque mi sueño lo cumplí”, entonaron mientras el público ovacionaba. La emoción fue tal que el comentarista Marcelo Fernández no logró disimular su estado en Pasión de Carnaval.

Cuando Nelson Burgos le dio paso desde estudios —“ya veremos qué dice el Chelo Fernández”—, apenas pudo pronunciar unas palabras antes de quebrarse. “Imposible salir ileso después de escuchar esta retirada. Impresionante”, dijo con la voz entrecortada, hasta que las lágrimas le ganaron la pulseada. “Perdonen, la pu… madre”, se le oyó, mientras sus compañeros intentaban sostener la transmisión.

La murga Don Bochinche en la segunda rueda del Concurso Oficial de Carnaval 2026. Foto: captura de pantalla

“Son válidas las lágrimas de emoción, eso nos pasa a todos los que queremos el Carnaval y amamos la murga”, aportó Rosario Rodríguez, en un intento por encauzar el momento. La cámara dejó de enfocarlo y buscó al público, que seguía bailando la marcha camión, mientras en estudios Burgos lo alentaba: “Ese género murga que nos conmueve a todos y va más allá… ese amor que sentís por la murga, sacalo para afuera”.

“Esto también es Carnaval, puro sentimiento y la voz a flor de piel”, resumió la conductora antes de mandar a pausa. El recorte del llanto del Chelo no tardó en viralizarse y se sumó a la lista de escenas llenas de emoción que regala esta fiesta.