“Estoy enojada con los Cardozo”: el reclamo de Lucía Topolansky a la murga Agarrate Catalina

El Carnaval 2026 viene marcado por un fuerte tono político. En el primer año de gobierno del Frente Amplio, varias murgas y conjuntos han apuntado contra el presidente Yamandú Orsi, a quien califican de “tibio”. En los tablados se escuchan reclamos por el 6% para la educación, cuestionamientos por no haber impulsado el impuesto del 1% a los más ricos, críticas por no tomar postura en el conflicto entre Israel y Palestina y reproches por no “ir más a la izquierda”.

Las alusiones no se quedan solo en el Poder Ejecutivo. El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector fundado por José Mujica y que tiene a Lucía Topolansky como una de sus principales referentes, también aparece entre los blancos predilectos de las críticas: la murga Queso Magro, por ejemplo, le dedica un cuplé entero con duros cuestionamientos. El espacio, además, estuvo en el centro de la discusión pública en 2025 por el cierre de la emisora M24, históricamente vinculada al sector.

En ese contexto, la exvicepresidenta fue invitada a Punto de encuentro, el programa que conducen Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti y Bicho Amaral en Radio Universal. Allí, entre política y actualidad, hubo un tramo inevitablemente dedicado al Carnaval.

Fue Amaral quien puso el tema sobre la mesa: incluso las murgas están “pegándole” a la izquierda, le dijo. La respuesta de Topolansky fue contundente.

“Si la murga no pega, no es murga. La murga tiene que pegar y siempre le pega al oficialismo”, afirmó. Y agregó que la intensidad de los golpes depende “del cachón que vos le des”.

Lejos de molestarse por las críticas que hoy recaen sobre su fuerza política, aseguró que forma parte de la esencia del género. “No se me mueve un pelo. No me parece mal. No las critico, no las insulto. Me parece que la murga debe pegar”, expresó. Incluso fue más allá: confesó que si va a un tablado y la murga no cuestiona al poder, se va desilusionada.

El reclamo de Topolansky a Agarrate Catalina

En ese intercambio, Victoria Rodríguez señaló que a algunas murgas les cuesta criticar al Frente Amplio. Topolansky no esquivó el planteo y respondió: “Eso es problema de la murga”

La conductora aprovechó entonces para preguntarle de qué murga es hincha. Y la exvicepresidenta contestó lo que es de público conocimiento: Agarrate Catalina. Sin embargo, lejos de limitarse al elogio, lanzó un reclamo público a los hermanos Martín, Yamandú y Tabaré Cardozo.

“Estoy enojada con los Cardozo. Lo digo al aire porque ya se los dije a ellos, porque hace dos carnavales que no salen porque tienen tanto requerimiento”, expresó, en alusión a la intensa actividad internacional del colectivo, que desde hace años trasciende el Carnaval uruguayo y hasta ha tocado con Milo J.

Topolansky contó que los vio hace poco en un tablado junto a León Gieco y destacó especialmente el talento autoral del grupo. “Tanto Tabaré como Yamandú son tremendos en letra, música. La Catalina es una murga internacional”, afirmó. Incluso recordó su sorpresa cuando le anunciaron una gira por China: “Cuando me dijo Yamandú que iban a ir a China no podía creer”.

Según sostuvo, el grupo ha logrado proyectarse con letras de alcance universal, más allá de la coyuntura local. “Ellos tienen letras universales, no cantaron de los temas locales. Y en Argentina la rompen”, remató.