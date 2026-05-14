Censo ponderado: el INE cambia la metodología de análisis para ampliar las características de la población no censada

Tres años después del comienzo del censo en Uruguay, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los datos finales con un cambio de metodología para fortalecer el análisis. Si bien los microdatos del relevamiento se habían dado a conocer un año atrás, se entendía que el procedimiento presentaba ciertas limitaciones y sesgos. Así, el nuevo método incorpora ponderadores para ampliar la información disponible.

¿Cuál era el problema que encontraban los técnicos? En Uruguay la tasa de omisión, es decir, la gente a la que no se logró llegar —ya sea de forma web o puerta a puerta— fue de 10,3%. Eso implica que una de cada diez personas no fue censada en Uruguay, cifra a la que se pudo llegar mediante estimaciones y la ayuda de la encuesta post censal.

Ahora bien, ¿cómo se obtienen los datos de esas personas que no fueron censadas? En primera instancia el INE trabajó con una metodología de “censo combinado” que implicaba que a las personas identificadas en el conteo censal se les sumaban otras personas por medio de registros administrativos.

Uruguayos disfrutando de un día de feriado en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Es decir que por medio de información proveniente de distintas fuentes del Estado (número de cédula, trámites, registros médicos, etc.) se podía identificar a esas personas a las que no se había llegado en el censo para completar la grilla de los 3.499.451 habitantes de Uruguay. Sin embargo, este procedimiento solo permitía llegar a datos de edad, sexo y departamento de residencia de esa población no censada, mientras que se contaba con más de un centenar de indicadores para el resto de los habitantes.

A su vez, no todas las personas emiten las mismas señales al Estado: algunas dejan registros muy claros mientras que otras prácticamente no figuran.

Sumado a esto la encuesta post censal dejó en claro que la omisión era particularmente alta para sectores jóvenes de la población, poblaciones rurales y en los estratos socioeconómicos más bajos. Por lo tanto, quedarse solo con los indicadores de las personas efectivamente censadas hablaba de un país más rico de lo que efectivamente es.

Así, los técnicos del INE identificaban sesgos que se podrían arrastrar en los análisis e investigaciones posteriores. En particular, se entendía que se subestimaban las características de las personas en situación de vulnerabilidad.

Fue así que el equipo técnico del instituto planteó un cambio de metodología —consultando a la academia y organismos internacionales— que implica añadir ponderadores a los datos existentes.

Los ponderadores, utilizados comúnmente en encuestas, son valores numéricos que ajustan los resultados teniendo en cuenta la representatividad de la muestra. Para entender la construcción de los ponderadores se puede pensar en un hogar, ubicado en un barrio, con ciertas características, que puede aportar información para sí mismo pero también para sus vecinos.

La metodología, que se aplicó por primera vez en Uruguay, llevó un año de trabajo y permitió llegar a más indicadores de las personas omisas.

Se pudo constatar, por ejemplo, que mientras que el conteo inicial daba cuenta de 158.727 personas que residían en asentamientos (4,5%), con el censo ponderado se concluyó que 193.260 personas residen en asentamientos (5,5%). En cuanto a la población rural, mientras que el conteo daba cuenta de 142.745 personas, el resultado final muestra 174.765.

Si bien la incorporación presenta cambios en algunos indicadores, no implica modificaciones en las estimaciones de población departamental ni en la distribución por sexo y edad difundidas con anterioridad.

Localidad a localidad: así quedaron las poblaciones definitivas

Así quedan los datos poblacionales del Censo 2023 finales. Para ver otras localidades como Montevideo rural, que no se encontraba en las unidades geoestadísticas presentadas con anterioridad, puede buscar en la tabla debajo.

Mostrar Habitantes 1 – 500 500 – 5.000 5.000 – 50.000 50.000 – 200.000 + 200.000 Sin dato

Por municipio

Mostrar Habitantes 1 – 1.000 1.000 – 5.000 5.000 – 20.000 20.000 – 80.000 80.000 – 210.000 + 210.000

Por barrio de Montevideo

Mostrar Habitantes hasta 10.000 10.000 – 18.000 18.000 – 25.000 25.000 – 40.000 40.000 – 70.000 + 70.000

Tasa de omisión alta

La tasa de omisión de este censo fue la más alta registrada en la historia del país. Hasta 2011 los censos habían mostrado tasas menores a 2,5%, en 2011 fue de 4,1% y en 2023 alcanzó 10,3%.

Marcelo Bisogno, director del INE, dijo a los medios que si bien el número es "alto", se trata de una tendencia global a la que se enfrentan los institutos estadísticos a nivel global por razones variadas como imposibilidad de identificar viviendas, problemas de seguridad, entre otros. En particular, el aumento en la omisión se intensificó luego de la pandemia.

Cambio técnico

Consultados por El País sobre si el cambio de metodología evidenciaba errores a la hora de elegir la forma inicial de analizar los datos, los técnicos señalaron que los cambios se debieron estrictamente a razones técnicas, que fueron impulsados por el equipo técnico y planteados a la dirección.

A su vez, la subdirectora Adriana Vernengo expresó que la ponderación era algo que “estaba pendiente” y en lo que había interés desde el comienzo de la nueva gestión.

Los microdatos ampliados estarán disponibles a partir de este jueves en la página del INE. El cambio de metodología fue presentado a la prensa este miércoles por un equipo encabezado por el director del INE Marcelo Bisogno y el estadístico Juan Pablo Ferreira, director de la división de Normalización, Investigación y Proyectos del instituto.