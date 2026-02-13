Dos murgas arremetieron contra Petinatti en una misma noche en el Teatro de Verano: "Piensa igual que un nazi"

El miércoles, el escenario del Teatro de Verano volvió a confirmar que el Carnaval 2026 no está dispuesto a suavizar el tono. Actuaron La Compañía, Jorge, La Nueva Milonga y cerraron Los Muchachos, en una velada atravesada por críticas políticas, menciones directas y una figura que terminó siendo blanco repetido: Orlando Petinatti.

En una noche con alusiones directas al gobierno de Yamandú Orsi, reclamo del 6% para la educación, mención al conflicto en Gaza y al cierre de M24, dos murgas apuntaron con nombre y apellido contra el conductor de Malos Pensamientos (Azul FM).

La murga Jorge presentó Náufragos, un espectáculo donde se repasa, con ironía, las características de un “buen candidato” y se hace eco —como tantos conjuntos este año— de la supuesta tibieza del presidente.

A partir de esa indefinición ideológica, el cuplé propone un juego: según lo que pensás, sos de izquierda o de derecha. “Si estás a favor del libre mercado, sos de derecha”, cantan. Y, en otro pasaje, si te gusta “mamarte y después cagarte a piñas”, “sos Humberto de Vargas”, lanzan.

En clave satírica, fundan una nueva fuerza política: el “Partido Isleño de la Juventud Avanzada” (PIJA, por sus siglas), con eslogan incluido. El coro entona: “Que ser fascista vuelva a dar vergüenza”.

La crítica se endurece cuando apuntan contra quienes niegan la dictadura y los desaparecidos: “No sos transgresor ni tampoco canchero, solo sos una basura”.

Y en ese tramo llega la referencia directa: “Si decís en la tele que está bien matar niños, la contradicción no es fácil; sino mirá al de la radio que tiene malos pensamientos, que piensa igual que un nazi”. La cuarteta, que resonó con fuerza en el Ramón Collazo, alude a un comentario que el comunicador realizó tiempo atrás en Vamo Arriba (Canal 4), donde, al referirse al conflicto en Medio Oriente, sostuvo que “no hay inocentes en Gaza” y que a los niños allí “se les enseña a matar judíos”.

El insulto de La Nueva Milonga a Petinatti

La Nueva Milonga también dedicó parte de su espectáculo al conductor. En la piel del Krocante, personaje interpretado por Fabrizio Silvera, la murga fue hilando una seguidilla de críticas: el caso Cardama, el reclamo por el 6% para la educación, el cierre de M24 y hasta el conflicto entre Israel y Palestina.

“Hay algunos que comparan a Netanyahu con Adolf Hitler. Me parece demasiado, hay diferencias en que compiten”, lanza el personaje. “La principal diferencia es simple y fácil que usted lo note: uno es alto genocida”. “¿Y el otro?”, pregunta el coro. “Usaba bigote”, remata.

Después de esa escalada, el Krocante se jacta de decir lo que otros callan. “Hay que llamar las cosas por su nombre”, sostiene. Y entonces llega el turno de Petinatti.

“Hay un gran comunicador uruguayo que anda diciendo por ahí que no le molesta que maten botijas”. Desde el coro lo interrumpen: “Es imposible que alguien diga ese disparate”. El personaje imita la voz del conductor: “No hay inocentes en Gaza, eso sí que son ‘malos pensamientos’”. Y remata sin eufemismos: “Andá a cagar, Petinatti”.

Fabrizio Silvera interpretando el personaje del Krocante en La Nueva Milonga. Foto: captura de pantalla de Youtube

La doble mención no fue un hecho aislado sino parte de un clima general. Este Carnaval 2026 viene marcado por cuestionamientos al oficialismo, al MPP, a la política exterior y a figuras mediáticas que opinan sin medias tintas.

El Teatro de Verano volvió a ser termómetro y caja de resonancia. Y si algo quedó claro el miércoles es que, cuando la murga decide pegar, no mira rating ni trayectoria: apunta directo y canta fuerte.