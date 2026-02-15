Nacional 1-1 Racing por el Torneo Apertura: el Bolso igualó y dejó sus primeras unidades en la Liga AUF 2026

El Nacional de Jadson Viera se enfrentó ante Racing por la segunda fecha del Torneo Apertura tras lo que había sido el debut con victoria ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida.

El Bolso, no pudo continuar con su racha triunfal porque más allá de mantener el invicto, dejó sus dos primeras unidades al igualar 1-1 frente al Cervecero que se había puesto en ventaja por el gol de Ramiro Brazionis.

Maximiliano Gómez pudo poner el empate aprovechando un desvío en Felipe Álvarez, pero no fue suficiente ya que el local no pudo darlo vuelta en el Gran Parque Central y sumó una unidad.

Para la visita se trata de su primer punto en la Liga AUF Uruguaya teniendo en cuenta que en su primer partido había caído 4-2 frente a Deportivo Maldonado en el Parque Roberto.

Lo que se viene para el tricolor en la tercera fecha será visitar a Progreso en el Estadio Landoni de Durazno, mientras que la Escuelita será local en Sayago frente a Danubio.

El minuto a minuto de Ovación:

90+7' | ¡Final del partido!

Se terminó el encuentro en el Gran Parque Central donde Nacional y Racing igualaron 1-1 por los goles de Ramiro Brazionis y Maximiliano Gómez por la segunda fecha.

90' | Se jugarán siete minutos en el Gran Parque Central

Javier Feres agregó siete minutos más en el cierre del encuentro entre Nacional y Racing.

86' | Mejía evitó el segundo gol de la visita

Tras una buena jugada colectiva. Erik de los Santos llegó al ataque, pisó el área y sacó un remate cruzado que Luis Mejía despejó con su pierna al tiro de esquina

Nacional ante Racing en el Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

75' | Racing llegó con peligro con un remate lejano

El Cervecero volvió a sacar una contra peligrosa agarrando a Nacional mal parado tras una pelota parada. Más allá de que por momentos se ensució la jugadas, Juan Bosca la cerró con un zapatazo que se fue apenas ancho del arco de Mejía.

55' | El marcador no se mueve y la tónica es muy similar

Al igual que ocurrió en la primera parte, Nacional tiene el protagonismo de contar con la pelota, pero por momentos equivocar los caminos para ir en busca del gol, mientras que Racing sigue apostando a los ataques rápidos.

45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya se juega el complemento en el Gran Parque Central donde Nacional y Racing igualan 1-1 tras los tantos de Maximiliano Gómez y Ramiro Brazionis.

Baltasar Barcia intenta escapar de Alex Vázquez en el partido entre Nacional y Racing. Foto: Natalia Rovira.

45+2' | ¡Final del primer tiempo!

En una entretenida primera parte, Nacional y Racing igualan 1-1 en el Gran Parque Central. Ramiro Brazionis puso en ventaja a la visita, pero Maximiliano Gómez lo empató a los pocos minutos.

42' | Lo tuvo Racing, pero Mejía salvó

El panameño empezó a mostrar su mejor versión y evitó lo que era el segundo gol de Racing luego de que Sebastián Da Silva quedara mano a mano al agarrar mal parado a la defensa de Nacional.

35' | El ritmo bajó, pero el Bolso sigue dominando

La visita sigue intentando generar peligro con ataques veloces y por bandas, pero se encuentra con una posesión constante de Nacional que apuesta a encontrar el segundo antes del descanso, para ello cuenta con Maximiliano Gómez en muy buen nivel.

Baltasar Barcia en el partido entre Nacional y Racing en el Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

24' | Motivado por el empate, Nacional casi hace un golazo

Maximiliano Gómez, de muy buen inicio de partido, aguantó, tocó para Verón Lupi y este habilitó a Bais que trepó por banda izquierda. El joven lateral llegó al fondo, metió un centro en el que no llegó Silvera, pero sí Barcia, que aunque definió incómodo generó peligro en el arco de Machado.

17' | ¡Gol de Nacional!

Tras un inicio complicado, Maximiliano Gómez generó mucho peligro con un remate que se desvió en Felipe Álvarez y venció a Facundo Machado para empatar el partido y que el Bolso se ponga a tiro en el Gran Parque Central.

15' | Nacional tiene la pelota, pero es impreciso en cancha

El Bolso no juega cómodo en el Gran Parque Central, tiene la pelota, pero sufre con los ataques rápidos del Cervecero que más allá de estar en ventaja no se repliega en el campo.

El cabezazo de Ramiro Brazionis para el gol de Racing ante Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

5' | ¡Gol de Racing!

Luego de un tiro de esquina, Ramiro Brazionis ganó de cabeza en el área chica y puso en ventaja a los de Sayago que sorprendieron al Bolso en el Gran Parque Central.

0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan Nacional y Racing en el Gran Parque Central en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.

Nacional 1-1 Racing:

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais (45' Nicolás Rodríguez); Christian Oliva, Luciano Boggio (62' Agustín dos Santos); Tomás Verón Lupi (75' Exequiel Mereles), Maximiliano Silvera (80' Gonzalo Carneiro), Baltasar Barcia (62' Rodrigo Martínez); Maximiliano Gómez. DT: Jadson Viera.

Racing: Facundo Machado; Guillermo Cotugno (60' Erik de los Santos), Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Felipe Cairus (83' Yuri Oyarzo), Juan Antonio Pérez (60' Juan Bosca), Alex Vázquez; Tomás Habib (71' Bautista Tomatis), Sebastián Da Silva. DT: Cristian Chambian.

Goles: 5' Ramiro Brazionis (R) / 0-1; 17' Maximiliano Gómez (N) / 1-1.

Amarillas: Christian Oliva, Federico Bais, Maximiliano Gómez, Tomás Verón Lupi (N); Ramiro Brazionis, Felipe Cairus, Tomás Habib, Erik de los Santos, Alex Vázquez, Martín Ferreira (R).

Hora: 20:30

Estadio: Gran Parque Central

Televisa: DSports, cables y Disney+

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Hector Bergalo y Matías Rodriguez

Cuarto árbitro: Federico Arman

VAR: Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad

¡Así forma Racing en el GPC!

Cristian Chambian movió varias piezas y una de ellas obligada por la partida de Thiago Espinosa al América de México.

El once del Cervecero: Facundo Machado; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Felipe Cairus, Juan Antonio Pérez, Alex Vázquez; Tomás Habib, Sebastián Da Silva.

¡Nacional tiene el once confirmado!

Con una nueva titularidad de Federico Bais en el lateral izquierdo y la primera titularidad de Maximiliano Silvera en Nacional, el Bolso tiene el equipo para enfrentar a Racing.

El once del Bolso: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Christian Oliva, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera, Baltasar Barcia; Maximiliano Gómez

Así está el Gran Parque Central a la espera del primer partido oficial del 2026

La cuenta oficial del Bolso difundió un video de cómo se encuentra el estadio a la espera del partido que está previsto para las 20:30 horas.

Los convocados de Racing para visitar el Gran Parque Central

El Racing de Cristian Chambian busca su primer triunfo en el marco del Apertura. En los últimos días sufrió la baja de Thiago Espinosa, el joven lateral que pasó a préstamo por un año al América de México y con opción de compra incluida.

Los convocados de Nacional sin el Diente López a disposición

El tricolor anunció este sábado por la tarde la nómina de citados para este compromiso sin la presencia de Nicolás López, Camilo Cándido ni Agustín Rogel.

📋 Jugadores convocados para enfrentar a Racing en el Gran Parque Central pic.twitter.com/9MzjoKx7Ig — Nacional (@Nacional) February 14, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Racing!

El Gran Parque Central aguarda con expectativa por el comienzo del partido entre Nacional y Racing. Seguí toda la cobertura minuto a minuto a través de Ovación y El País.

