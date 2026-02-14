Tragedia en Lavalleja: una joven de 28 años murió tras chocar de frente contra un camión

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la mañana de este sábado en el departamento de Lavalleja. Según informó la Jefatura de Policía local, una joven de 28 años que conducía un auto impactó de frente contra un camión y murió.

El siniestro, que ocurrió sobre las 7:00, fue reportado al 9.1.1 y a la escena acudieron policías, bomberos y médicos.

El auto, según el parte policial, cruzó de senda cuando iba por la ruta 12 e impactó contra un camión de pequeño porte que iba en sentido contrario.

El conductor del camión, de 50 años, sufrió fracturas en ambas piernas, mientras que a su lado iba su hija de 11 años, quien también debió recibir asistencia.

Auto y camión involucrados en un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja. Foto: Jefatura de Policía

Motociclista de 29 años falleció en siniestro de tránsito en Malvín

Mientras tanto, un motociclista de 29 años falleció este viernes en un siniestro de tránsito ocurrido en Malvín, Montevideo.

Según informaron testigos al noticiero de Telenoche (Canal 4), la víctima circulaba hacia el este por Avenida Italia y, al llegar a Valencia, chocó contra un camión que pretendía doblar en esa esquina.

El vehículo de carga giró y la moto impactó con su parte lateral, según confirmó El País.

El motociclista se desplazaba por el carril Solo Bus y llevaba el casco en uno de sus brazos, señalaron testigos del choque.

En el lugar se hizo presente una emergencia médica que constató el fallecimiento del motociclista.

Un equipo de tránsito de la Intendencia de Montevideo realizó la espirometría al conductor del camión, que arrojó un resultado negativo.