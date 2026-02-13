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El País Información Policiales

Motociclista de 29 años falleció en siniestro de tránsito en Malvín: chocó contra un camión en Avenida Italia

La víctima circulaba hacia el este por Avenida Italia y, al llegar a Valencia, no advirtió que un camión tenía las balizas encendidas para doblar en esa esquina.

El País
El País
13/02/2026, 20:02
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Siniestro fatal en Avenida Italia y Valencia
Siniestro fatal en Avenida Italia y Valencia.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Un motociclista de 29 años falleció este viernes en un siniestro de tránsito ocurrido en la zona del barrio Malvín de Montevideo.

Según informaron testigos al noticiero de Telenoche (Canal 4), la víctima circulaba hacia el este por Avenida Italia y, al llegar a Valencia, no advirtió que un camión tenía las balizas encendidas para doblar en esa esquina.

Camión embistió a una mujer y sus hijas cuando cruzaban la calle en una cebra: la madre murió

El vehículo de carga giró y la moto impactó con su parte lateral, según confirmó El País.

El motociclista se desplazaba por el carril Solo Bus y llevaba el casco en uno de sus brazos, señalaron testigos del choque.

En el lugar, se hizo presente una emergencia médica, que constató el fallecimiento del conductor de la moto. Además, concurrió Policía Científica para realizar las actuaciones correspondientes.

Un equipo de tránsito de la Intendencia de Montevideo realizó la espirometría al conductor del camión, arrojando resultado negativo.

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