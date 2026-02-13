Un hombre de 29 años fue asesinado de múltiples disparos de arma de fuego en el barrio Plácido Ellauri
La víctima fue encontrada herida en la zona de Matilde Pacheco y Julio Da Rosa. Fue trasladado a un centro de salud, donde personal médico constató su fallecimiento.
Un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos de arma de fuego en la madrugada, en la zona de Matilde Pacheco y Julio Da Rosa, en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo.
Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, el hecho ocurrió este viernes a la hora 00:35, cuando personal policial fue comisionado por el Centro de Comando Unificado ante la presencia de una persona herida por disparos de arma de fuego en el cruce antes mencionado.
En el lugar se ubicó a un hombre de 29 años con múltiples heridas de arma de fuego, siendo trasladado a un centro de salud, donde personal médico constató su fallecimiento.
La Fiscalía de Homicidios de 2.º Turno tomó intervención y dispuso las actuaciones correspondientes.
-
Persecución en Melo: conductor intentó fugar de un control, golpeó a un policía y fue condenado
Mataron a un hombre de 48 años en Pando: lo apuñalaron en el cuello y dejaron tendido en ruta 8
Policía busca a dos hombres requeridos por cuádruple homicidio en barrio Maracaná, ocurrido en mayo de 2024
Director de la Policía dijo que delincuentes "estuvieron cerca" de concretar robo a un banco en Ciudad Vieja
¿Encontraste un error?