Un hombre de 29 años fue asesinado de múltiples disparos de arma de fuego en el barrio Plácido Ellauri

Un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos de arma de fuego en la madrugada, en la zona de Matilde Pacheco y Julio Da Rosa, en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, el hecho ocurrió este viernes a la hora 00:35, cuando personal policial fue comisionado por el Centro de Comando Unificado ante la presencia de una persona herida por disparos de arma de fuego en el cruce antes mencionado.

En el lugar se ubicó a un hombre de 29 años con múltiples heridas de arma de fuego, siendo trasladado a un centro de salud, donde personal médico constató su fallecimiento.

La Fiscalía de Homicidios de 2.º Turno tomó intervención y dispuso las actuaciones correspondientes.