Policía busca a dos hombres requeridos por cuádruple homicidio en barrio Maracaná, ocurrido en mayo de 2024

El Ministerio del Interior solicitó a la población su colaboración para ubicar a dos hombres requeridos por el cuádruple homicidio ocurrido en el barrio Maracaná de Montevideo en mayo de 2024.

Los requeridos son José Ezequiel González Muller, de 20 años, y Anderson Axel Vidal Suárez, de 19. En la noche del 30 de mayo de 2024 personas armadas atacaron una casa y provocaron una masacre: cuatro personas fueron asesinadas, mientras otra resultó herida de gravedad tras haber recibido múltiples disparos.

Según información en poder del Ministerio del Interior, sobre las 23:00 horas, en una vivienda de construcción liviana de la calle El Ombú y De la Vía, murieron un hombre de 40 años, un joven de 18 y dos menores, uno de 16 años y un niño de 11.

En la escena del crimen se encontraron varias vainas de proyectiles de arma de fuego.

Imputado

En setiembre de 2025 un hombre que actualmente se encuentra privado de libertad fue imputado como coautor del cuádruple homicidio ocurrido en el barrio Maracaná en mayo de 2024. Se trata, según la teoría del caso de Fiscalía, del autor intelectual del crimen. Mensajes intercambiados con su hermano, que sigue prófugo, fueron claves para que la jueza María Noel Odriozola aceptara la formalización.

Cuadruple homicidio en Barrio Maracana Foto: Leonardo Mainé

Conflicto por el dominio del barrio

La teoría del caso de Fiscalía, expresada durante la audiencia, es que el cuádruple homicidio se enmarcó en un conflicto entre dos grupos del barrio Maracaná. Uno de ellos, el de los agresores, ya estaba asentado y manejaba "armas de todos los calibres y grandes sumas de dinero".

El grupo de las víctimas había instalado bocas en el barrio de forma reciente y buscaba ganar poder. Días antes del crimen, habían intentado dar muerte a uno de los líderes del otro grupo, aunque dejaron herida de gravedad a otra persona tras confundirla por el color de su auto.

Operativo en Barrio Maracaná Foto: Leonardo Mainé

También habían golpeado a otro de los integrantes de la banda rival durante una discusión. Fue a raíz de estos cruces, y del conflicto de intereses por la venta de droga, que el grupo que ya estaba asentado decidió planear el cuádruple homicidio.

Allanamientos por este caso permitieron incautar celulares de los que se extrajo fotos de personas con armas largas y pasamontañas minutos después del crimen.