Yurramendi dice que debió "aclarar el humo" que lanzó Morel y se crispó aún más la interna blanca en Cerro Largo

La tensión en Cerro Largo continúa creciendo luego de un nuevo enfrentamiento entre dos de los principales dirigentes locales del Partido Nacional: el intendente Christian Morel y José Yurramendi, que intentó sin éxito la reelección. Un departamento donde los blancos obtuvieron el 88% de los votos hace un año, lo que reafirmó la fuerza del partido a nivel local. El duelo, entonces, se dio en la interna, en un escenario donde el actual líder de la intendencia ganó por la diferencia de 3.178 apoyos.

El capítulo más reciente comenzó cuando el intendente Morel anunció en una conferencia de prensa el lunes que iniciará —a partir de los resultados de una auditoría externa que solicitó sobre la gestión anterior— varias investigaciones administrativas y que enviará información a Fiscalía.

La respuesta de Yurramendi llegó unas 24 horas después. En un video que divulgó este martes de tarde, le contestó al actual intendente: “Si quiere saldar alguna cuenta, se comunica conmigo o ya sabe que me encuentra en mi fábrica de pasta, donde con mucho gusto lo recibiré”.

Yurramendi indicó que se vio en la “tarea de aclarar el humo que quiso ventilar el intendente de Cerro Largo” con la conferencia sobre los resultados de la auditoría externa. Descalificando, de esa manera, las acusaciones que recibió la noche anterior.

Además, consideró que a Morel su equipo lo dejó “solo” porque “quiso presentar un tono confrontativo” con “algo de revanchismo” ante los micrófonos mientras los asesores actuaron con “mucha cautela”.

Pero, a su vez, ironizó que “entiende” a Morel porque este “estuvo acostumbrado a gobernar un municipio durante 10 años”, Río Branco, “con todo el apoyo del aparato municipal de la intendencia y hoy se enfrenta a gobernar un departamento, con las dificultades que eso tiene”.

Los resultados de la auditoría externa —que se centró en compras, sueldos y partidas extrapresupuestales de la anterior administración— las presentó el lunes el intendente.

Uno de los hallazgos de la auditoría, indicó Morel, es que “en el 90% de las compras analizadas no se visualizó un proceso competitivo de proveedores”. También se encontraron algunas adquisiciones en las que “no se identifica” de cuál dirección de la intendencia se dieron las órdenes para llevarlas a cabo. A eso se sumó la detección de que, en algunos casos, “faltan requisitos formales en las facturas emitidas por los proveedores”.

Además, se halló, según dijo Morel, que el “87% de las compras realizadas por la intendencia durante el periodo analizado se concentran en 20 proveedores”.

El jefe comunal afirmó que “existen ciertos proveedores de facturación mensual para los que se verifica una correlatividad numérica en la facturación emitida a la intendencia”. Esto significa, continuó Morel, que son empresas “con boletas con las que solamente facturaban” a la intendencia.

Por otra parte, se detectó que en las remuneraciones hubo “subas” en rubros como “partidas de diferencias de sueldos, compensaciones, rendimientos, horas extras y jornales extra e insalubridad”.

Por último, el manejo de los fondos extrapresupuestales también quedó bajo la lupa. Al asumir el nuevo gobierno departamental, se constató que las cuentas corrientes de la intendencia —según la versión que dio Morel el lunes de noche— no tenían saldos suficientes para cubrir los compromisos pendientes por convenios firmados con terceros.