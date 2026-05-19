Peñarol y un homenaje al pueblo que le dio su nombre: mirá la tercera camiseta del Carbonero

Peñarol presentó su tercera indumentaria para la temporada 2026. Esta lleva consigo un homenaje especial a Pinerolo, la zona que le dio el nombre al club Mirasol. "Hay un pueblo en Italia donde esta historia comenzó", citó el Carbonero en sus redes sociales, donde presentó a su nueva piel con un video.

Al piamontés Juan Bautista Crosa se lo apodó como su pueblo natal, ya que en aquella época era normal llevar en el documento a tu ciudad nata. Pero este sobrenombre trajo consigo una deformación por una cuestión de pronunciación de los uruguayos de la época. Esto llevo a que el italiano fuera conocido como Piñarol, y luego como Peñarol.

"Una historia que cruzó el océano para convertirse en identidad", así recuerda el Carbonero al arribo de Juan Bautista, que llegó a la Banda Oriental en el siglo XVIII. Su apodo dio su nombre al barrio donde estableció su vivienda y su comercio, y dos siglos después al club Mirasol, que en honor al pueblo del noroeste de Italia —conocido como tierra de pinos— creo una nueva indumentaria. "De Pinerolo a la eternidad", expresó.

✍🏻 Hay un pueblo en Italia donde esta historia comenzó: Pinerolo vive entre nosotros.



Oro, negro y el verde de los pinos.

Es la historia hecha piel.



Es PEÑAROL. pic.twitter.com/JuUYXkR6G7 — PEÑAROL (@OficialCAP) May 19, 2026

"Pinerolo vive entre nosotros", añadió Peñarol en sus redes, por una camiseta que inmortaliza con letras a un pueblo que tanto significa para el club, en la parte superior de su espalda.

"Es la historia hecha piel, es Peñarol" expresó además el club Mirasol, que presentó su indumentaria con imágenes del pueblo en el mapa y jugadores vistiéndola, donde aparecen Leandro Umpiérrez, Matías Arezo, Abel Hernández.

Matías Arezo con la tercera indumentaria de Peñarol. Foto: @OficialCAP.

Respecto a la elección de los colores, el Carbonero explicó que el oro viene de "aquellas locomotoras que marcaron el camino", El negro de aquel "carbón que las hacía avanzar", y el verde, por "el recuerdo de aquel origen que sigue vivo". Los pinos son los que dan el tercer color a la tercera indumentaria. "El carbón, los trenes y Pinerolo, una pasión eterna", agregó el club.