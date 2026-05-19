El debate en Peñarol por renovación de Maxi Olivera: del fuego cruzado en la interna al peso en el vestuario

A pesar de no atravesar un gran momento deportivo y tras irse silbado el sábado del Estadio Campeón del Siglo luego de ser expulsado por doble amarilla a los 29 minutos del partido frente a Liverpool, la situación de Maximiliano Olivera en Peñarol es clara y el club ya decidió renovarle el contrato hasta el 31 de diciembre según manifestaron a Ovación fuentes del oficialismo.

El capitán aurinegro volvió a la institución Mirasol en la temporada 2023, su actual vínculo finaliza el 30 de junio y en medio del mal momento deportivo que el equipo de Diego Aguirre está empezando a mejorar con dos victorias al hilo, la continuidad del lateral izquierdo inquietó y mucho a los hinchas del Carbonero.

Pero puertas para adentro las cosas siempre estuvieron claras y no hay ningún indicio para que Maxi deje el club en el próximo período de pases en el que Peñarol saldrá a reforzarse.

En primer lugar, el defensor es pieza clave para Diego Aguirre, tanto adentro como afuera de la cancha ya que es la voz de mando en un plantel que ya tuvo varios golpes en lo que va del 2026 por lo que la Fiera no piensa en desprenderse de su capitán más allá de que un par de lesiones —un esguince de rodilla en enero y un desgarro en abril— no le han permitido mostrar su nivel.

Es que el jugador de 34 años ya demostró en temporadas anteriores que estando bien físicamente, es capaz de rendir en muy buen nivel en lo futbolístico, algo que en este pasaje de la temporada no está consiguiendo y se ganó las críticas de varios hinchas aurinegros.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Pero más allá de eso, en la interna Mirasol tienen bien claro que Olivera va a continuar hasta el 31 de diciembre.“Se habló sobre Maxi en el Consejo Directivo de la semana pasada, pero no se votó nada. Se puso a consideración su continuidad y la mayoría estuvimos de acuerdo”, dijo a Ovación un consejero oficialista consultado.

Pero esa decisión de la directiva llegó luego de conocerse el informe deportivo con la correspondiente opinión del entrenador Diego Aguirre y del director deportivo, Marcelo Rodríguez según dicen desde el oficialismo, aunque desde la oposición confiaron que eso no fue así.

“Se le preguntó al director deportivo, él dijo que su opinión era renovarle el contrato por seis meses más y todos estuvieron de acuerdo con eso”, dijo a Ovación otra fuente oficialista del Consejo.

En esa reunión del mar tes, hubo ausencias como las de Rodolfo Catino, Evaristo González y Edgardo Novick.

El secretario general, que estuvo representado por José Luis Bringa, en diálogo con Ovación contó: “Se habló, pero no hay nada definido. A mí no me llegó ningún contrato para firmar y me parece que todavía no es momento para hablar de este tema”.

Maxi Olivera se besa el escudo de Peñarol tras anotar frente a Albion en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Desde el oficialismo dijeron a Ovación que "Evaristo hace un tiempo que no asiste al Consejo Directivo y que en esa conversación no estuvo". Además, el presidente Ignacio Ruglio contó que “se le preguntó al técnico (sobre la continuidad de Maxi Olivera) y Diego dijo que sí, se le preguntó a la dirección deportiva y Marcelo Rodríguez también dijo que sí”.

Nicolás Ghizzo, consejero de la oposición, habló con Ovación y expresó: “Esa conversación sobre Maxi duró tres minutos y fue porque pregunté quiénes vencían contrato y uno era él. Luego se armó todo un tema, pero no se votó absolutamente nada al respecto”.

Consultado por si el capitán Carbonero debe seguir o no en el club, Ghizzo fue claro: “Yo le renovaría, sin dudas. Es un jugador que tiene cabeza, que ordena en la cancha y en el vestuario. Le pone cerebro a la situación y vos en el plantel necesitás jugadores así, sobre todo cuando no se te están dando los resultados que esperás”.

En medio de un nuevo ida y vuelta interno y a pesar de no estar en su mejor momento deportivo pero con una gran ascendencia en el vestuario, en Peñarol hay algo claro y es que Maxi Olivera sigue en el club, al menos hasta el 31 de diciembre.