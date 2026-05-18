Dos dudas y una certeza de Diego Aguirre para la defensa de Peñarol que enfrentará a Corinthians

Peñarol salió de la crisis justo a tiempo. Sin sobrarle nada, dejó atrás la racha adversa de ocho partidos sin ganar y encadenó dos victorias previo a la definición del grupo E de la Copa Conmebol Libertadores.

Si bien no depende de sí mismo, define con dos partidos de local y va por la heroica. Primero el jueves contra Corinthians, probablemente con una línea de 3/5 en el fondo, que se repitió en los últimos dos partidos del equipo y de hecho también se vio a inicios de la temporada, por ejemplo en el ya lejano clásico en el GPC, quizás el mejor partido del Manya este año.

El problema de alinear tantos defensores son las lesiones, cosa que ha marcado la agenda de Peñarol desde enero porque parecen no tener fin. En las victorias contra Cerro Largo y Liverpool, Diego Aguirre paró a Lucas Ferreira de líbero, con Franco Escobar y Maximiliano Olivera a los costados como stoppers. Y más abiertos el juvenil Brian Barboza y el argentino Gastón Togni.

El festejo de Franco Escobar y Jesús Trindade con Leandro Umpiérrez, autor del gol de Peñarol ante Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

El problema esta vez no es sanitario, sino disciplinario: Ferreira está suspendido por recibir tres amarillas en los tres partidos que jugó por Copa y no estará contra los brasileños. Para ingresar en su lugar se perfila Emanuel Gularte, recuperado de un desgarro que lo marginó durante 13 partidos y casi dos meses.

También se espera una evolución de Mauricio Lemos, que se perdió los últimos dos partidos por una leve distensión muscular. La otra opción para la zaga es el juvenil Facundo Álvez, que viene sumando minutos importantes en Primera.

Por delante de esa línea de cinco jugarán dos o tres volantes, según el momento del partido: pueden ser Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández, Diego Laxalt o Eduardo Darias. Las dos principales certezas están metros más arriba: Leandro Umpiérrez suelto y Matías Arezo como referencia ofensiva.

Mientras Abel Hernández y Facundo Batista esperarán su turno en el banco de suplentes, siempre y cuando la Fiera no sorprenda con un planteo ofensivo con doble nueve y un volante de marca menos.