Brian Barboza, el pibe de Peñarol que se ganó a la hinchada: la chance que no dejó pasar y el elogio de Aguirre

Debido a la gran cantidad de lesiones en el plantel de Peñarol, se abrieron las puertas para que varios juveniles surgidos de la cantera mirasol pudieran mostrarse en Primera División. Y Brian Barboza fue uno de los que más aprovechó la oportunidad.

El lateral derecho, que cumplió 18 años el pasado martes, disputó anoche uno de esos partidos que sirven para confirmar que está preparado para integrar el plantel principal aurinegro. Desde el inicio tuvo una participación activa por su sector: firme en la marca, intenso para disputar cada pelota y con constantes proyecciones en ataque.

Lo más destacado llegó en el complemento, cuando protagonizó una serie de duelos individuales con Diego Romero. Barboza ganó cada cruce y el último lo celebró con efusividad frente a su rival, que segundos después dejó el campo sustituido. También tuvo un fuerte cara a cara con el futbolista negriazul que hizo explotar a la tribuna Damiani y terminó de generar una conexión inmediata entre el juvenil y la gente.

El encuentro se vio condicionado por la expulsión de Maximiliano Olivera a los 30 minutos, situación que obligó a toda la defensa aurinegra a redoblar esfuerzos para sostener el resultado. En ese contexto, el rendimiento de Barboza tomó todavía más valor. Cada pelota dividida que ganaba era festejada por el público como si fuera un gol.

El juvenil se retiró del campo consciente de que había cumplido una gran actuación, aunque el reconocimiento de la hinchada terminó de confirmar su noche soñada. “Fue algo que siempre soñé, que la gente me reconozca. Es un sueño jugar acá y el partido de hoy”, declaró en zona mixta, visiblemente emocionado.

Barboza también contó que puede desempeñarse en distintas posiciones y recordó que durante su etapa en juveniles incluso jugó como delantero, razón por la que disfruta proyectarse constantemente en ataque. “Diego me da mucha confianza”, afirmó sobre Aguirre, y destacó además el apoyo permanente de Lucas Hernández, quien suele aconsejarlo de cerca.

“En Peñarol siempre se valora la actitud”, remarcó el lateral, aunque también dejó en claro que “no alcanza solo con correr” y que es necesario “saber con el balón”.

Diego Aguirre no escatimó elogios para el juvenil en conferencia de prensa: “Lo de Barboza fue muy bueno, es un jugador con una proyección espectacular”, señaló el entrenador aurinegro.

Semanas atrás, el propio Aguirre había explicado que no era el mejor contexto para apostar por juveniles debido al complicado presente deportivo del equipo. Sin embargo, la ola de lesiones abrió espacio para varios futbolistas formados en el club y los jóvenes han respondido de buena manera cada vez que tuvieron minutos.

Washington Aguerre también destacó el aporte de los juveniles: “Lo vienen haciendo muy bien, parece que hace años jugaran en Primera. Es jodido entrar en medio de una racha negativa”, expresó el arquero carbonero.

Mientras Peñarol sigue buscando respuestas futbolísticas y pelea por sostenerse en la Copa Libertadores, Barboza aprovechó la oportunidad para dejar en claro que puede transformarse en una alternativa real para Diego Aguirre y en un fuerte competidor por el lateral derecho aurinegro.