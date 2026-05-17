Así quedaron las tablas del Torneo Intermedio, la Anual y el Descenso tras la victoria de Peñarol

El Peñarol de Diego Aguirre inició con el pie derecho la serie A del Torneo Intermedio después de imponerse 2-1 ante Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo. Con este resultado, igualó la línea de Boston River en su llave, aunque el Sastre tiene mejor diferencia de gol tras ganarle 4-1 a Cerro en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

En lo que respecta a la Tabla Anual, el aurinegro alcanzó las 30 unidades y superó la línea de Albion (28) y Deportivo Maldonado (29), por lo que está a solo un punto del líder Racing, que este domingo recibe a Cerro Largo desde las 15:00 horas en el Parque Roberto y tiene la oportunidad de recuperar la ventaja de cuatro.

Por su parte, Nacional, que inició la serie B con un triunfo 2-1 ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa, es uno de los líderes de su llave con Juventud de Las Piedras, que tiene mejor diferencia de gol tras haber derrotado 2-0 a Progreso en el Parque Artigas.

En lo que respecta a la acumulada, los dirigidos por Jorge Bava tienen 25 puntos y se ubican a tres del Pionero, que este domingo recibe a Wanderers en el Estadio Luis Franzini desde las 18:00.