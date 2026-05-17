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El País Ovación Fútbol

Así quedaron las tablas del Torneo Intermedio, la Anual y el Descenso tras la victoria de Peñarol

Los dirigidos por Diego Aguirre se impusieron 2-1 ante Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo y se acercaron a Racing en la acumulada a la espera de su cruce frente a Cerro Largo.

El País
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16/05/2026, 22:43
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Gastón Togni trasladando la pelota con Peñarol en el partido ante Liverpool por el Torneo Intermedio.
Gastón Togni trasladando la pelota con Peñarol en el partido ante Liverpool por el Torneo Intermedio.
Foto: Leonardo Mainé.

El Peñarol de Diego Aguirre inició con el pie derecho la serie A del Torneo Intermedio después de imponerse 2-1 ante Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo. Con este resultado, igualó la línea de Boston River en su llave, aunque el Sastre tiene mejor diferencia de gol tras ganarle 4-1 a Cerro en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

En lo que respecta a la Tabla Anual, el aurinegro alcanzó las 30 unidades y superó la línea de Albion (28) y Deportivo Maldonado (29), por lo que está a solo un punto del líder Racing, que este domingo recibe a Cerro Largo desde las 15:00 horas en el Parque Roberto y tiene la oportunidad de recuperar la ventaja de cuatro.

Por su parte, Nacional, que inició la serie B con un triunfo 2-1 ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa, es uno de los líderes de su llave con Juventud de Las Piedras, que tiene mejor diferencia de gol tras haber derrotado 2-0 a Progreso en el Parque Artigas.

En lo que respecta a la acumulada, los dirigidos por Jorge Bava tienen 25 puntos y se ubican a tres del Pionero, que este domingo recibe a Wanderers en el Estadio Luis Franzini desde las 18:00.

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