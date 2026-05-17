Diego Aguirre reveló qué jugadores recupera Peñarol frente a Corinthians: "No se apuren a dejarnos afuera"

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, habló este sábado por la noche tras la victoria 2-1 frente a Liverpool por la primera fecha del Torneo Intermedio e hizo su análisis del partido. También se refirió a los jugadores que recupera el aurinegro para el encuentro clave frente a Corinthians el próximo jueves 21 de mayo en el Estadio Campeón del Siglo.

Al ser consultado acerca de la influencia que tuvo la expulsión de Maxi Olivera, el capitán del Mirasol, el entrenador respondió: "Fue una situación que no esperás y trastoca todos los planes, pero nos encontramos con el segundo gol que nos permitió hacer un planteamiento más defensivo en la segunda parte con un hombre de menos y no tuvimos situaciones de gol en contra. Sacamos un partido necesario, lo habíamos dicho que teníamos que volver a ganar, que teníamos que entrar en una racha de triunfos; lo hablamos con los jugadores, había que ganar y se consiguió".

En este sentido profundizó: "El equipo está ganando y eso ya digamos que tapa cualquier situación adversa, pero estamos en un momento de dificultad, eso no cambia. Estamos con muchos jugadores que no están y tratando de buscar las alternativas; los pibes lo hicieron de una forma notable: Brian Barboza, Facundo Álvez, tuvo que entrar Kevin Rodríguez, después Germán Barbas, sumado a los jugadores que empezaron, creo que es una parte positiva también".

Diego Aguirre reveló qué jugadores recupera ante Corinthians por Copa Libertadores

"Seguramente recupero a Eduardo Darias, a Mauricio Lemos, Ema Gularte, a Luis Angulo", inició Aguirre, y en referencia específica a Eric Remedi acotó: "Posiblemente, pero no lo puedo asegurar, hay que esperar unos días. Son jugadores muy importantes que le van a dar al equipo más posibilidades".

Por otra parte, se refirió a la incursión de Diego Laxalt como interior ante el negriazul y evitó la comparación con Leo Fernández: "No, una cosa es una cosa y otra cosa es... Es distinto, lo de Leo tenemos que soltarlo, tenemos que dejarlo ir y no buscar que porque él no está no sale nada. Sí que nos pegó, que lo sentimos, pero de a poco vamos recuperando la motivación, la cabeza, la intensidad, el volver a lo que es Peñarol, a entregarse. Hoy capaz que no se pude destacar demasiado el juego, pero me quedo con lo otro que es muy positivo porque lo necesitábamos y de alguna forma es un alivio".

"Laxalt es un jugador de categoría, de selección uruguaya y después de un período largo de inactividad esta encontrando y empezando a mostrar su calidad, es un jugador muy técnico con una lectura de juego increíble", añadió el técnico.