El plantel de Peñarol lució nuevamente las camisetas de Familiares de Detenidos Desaparecidos

En el encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Intermedio entre Peñarol y Liverpool disputado el sábado por la noche en el Campeón del Siglo tuvo la particular salida al campo de juego por parte del plantel carbonero en su totalidad con remeras en alusión al 20 de mayo.

Las remeras amarillas que utilizaron titulares y suplentes llevaban impresa la frase

"TODOS SOMOS FAMILIARES" y hacen referencia al Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos.

De manera excepcional, todo el plantel formó en la foto previa al comienzo donde habitualmente lo hacen solamente los que integran el once inicial.

El carbonero recibió el día viernes, previo al partido ante Liverpool la visita en Los Aromos de varias agrupaciones vinculadas, entre ellas "Hinchada con Memoria" y

"Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos", representados por Elena Zaffaroni y otros integrantes, realizaron la entrega de las camisetas con los nombres de sus familiares al capitán Maximiliano Olivera, Lucas Hernández y Washington Aguerre.

Maximiliano Olivera, Lucas Hernández y Washington Aguerre con remeras de "Todos Somos Familiares". Foto: Gentileza

Esta iniciativa no es la primera vez que Peñarol la realiza, hace varios años consecutivos que en esta fecha se expresa con camisetas alusivas. También en la tribuna se exhibió una bandera que se mantuvo desplegada todo el partido sobre el tejido de la tribuna Cataldi con la frase "Nunca más".